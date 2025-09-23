Главният редактор на “Франс Футбол”: Дембеле нямаше конкуренция, спечели с голяма преднина на всички континенти

Усман Дембеле е спечелил категорично тазгодишния вот за “Златната топка”. Това разкри Винсент Гарсия - главният редактор на “Франс Футбол”. Според него французинът е спечелил с голяма преднина пред конкурентите си. Най-близко бе Ламин Ямал, който остана втори, но по думите на Гарсия не е имало никаква интрига за първото място. Пълните резултати от гласуването трябва да бъдат обявени до няколко дни, когато ще се види и колко категорична е била победата на Дембеле.

“Ако трябва да разкрия някаква тенденция, трябва да каже, че нямаше никаква конкуренция. Усман спечели “Златната топка” с голяма разлика. Той беше широко подкрепен от нашето жури. Ясно и убедително. Витиня получи няколко гласа за първо място, Ашраф Хакими също, но много малко. Усман Дембеле спечели убедително на всички континенти, независимо дали в Африка, Европа, Южна Америка или Северна Америка”, заяви Гарсия, който остана доволен, че тази година не е имало изтичане на информация за победителя, както се случваше в последно време.

