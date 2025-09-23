Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Пари Сен Жермен
  3. Главният редактор на “Франс Футбол”: Дембеле нямаше конкуренция, спечели с голяма преднина на всички континенти

Главният редактор на “Франс Футбол”: Дембеле нямаше конкуренция, спечели с голяма преднина на всички континенти

  • 23 сеп 2025 | 15:07
  • 2083
  • 0

Усман Дембеле е спечелил категорично тазгодишния вот за “Златната топка”. Това разкри Винсент Гарсия - главният редактор на “Франс Футбол”. Според него французинът е спечелил с голяма преднина пред конкурентите си. Най-близко бе Ламин Ямал, който остана втори, но по думите на Гарсия не е имало никаква интрига за първото място. Пълните резултати от гласуването трябва да бъдат обявени до няколко дни, когато ще се види и колко категорична е била победата на Дембеле.

“Ако трябва да разкрия някаква тенденция, трябва да каже, че нямаше никаква конкуренция. Усман спечели “Златната топка” с голяма разлика. Той беше широко подкрепен от нашето жури. Ясно и убедително. Витиня получи няколко гласа за първо място, Ашраф Хакими също, но много малко. Усман Дембеле спечели убедително на всички континенти, независимо дали в Африка, Европа, Южна Америка или Северна Америка”, заяви Гарсия, който остана доволен, че тази година не е имало изтичане на информация за победителя, както се случваше в последно време.

Дембеле спечели съревнованието с Ямал и вдигна „Златната топка“
Дембеле спечели съревнованието с Ямал и вдигна „Златната топка“
Следвай ни:

Още от Футбол свят

Гуардиола: Срещу Хъдърсфийлд ще играем с микс от играчи от първия отбор и академията

Гуардиола: Срещу Хъдърсфийлд ще играем с микс от играчи от първия отбор и академията

  • 23 сеп 2025 | 15:47
  • 295
  • 0
Саки: Познавайки Конте, той ще се скара на футболистите си за допуснатите два гола срещу Пиза

Саки: Познавайки Конте, той ще се скара на футболистите си за допуснатите два гола срещу Пиза

  • 23 сеп 2025 | 15:36
  • 503
  • 0
Ван Дайк: "Карабао Къп" винаги ще има специално място в сърцето ми

Ван Дайк: "Карабао Къп" винаги ще има специално място в сърцето ми

  • 23 сеп 2025 | 14:36
  • 918
  • 0
Дибала се завръща в игра за Рома за мача с Лил

Дибала се завръща в игра за Рома за мача с Лил

  • 23 сеп 2025 | 14:13
  • 328
  • 0
ПСЖ ще организира специално честване за Усман Дембеле преди мача с Оксер

ПСЖ ще организира специално честване за Усман Дембеле преди мача с Оксер

  • 23 сеп 2025 | 13:45
  • 754
  • 0
Винисиус ще преподпише само ако приеме условията на Реал

Винисиус ще преподпише само ако приеме условията на Реал

  • 23 сеп 2025 | 13:35
  • 1937
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Стоичков си спомни за голям мач и се измайтапи с Наско Сираков

Стоичков си спомни за голям мач и се измайтапи с Наско Сираков

  • 23 сеп 2025 | 16:16
  • 261
  • 0
Стефка Костадинова: Спирам да мълча, Весела Лечева се опитва да преиначи ситуацията

Стефка Костадинова: Спирам да мълча, Весела Лечева се опитва да преиначи ситуацията

  • 23 сеп 2025 | 09:46
  • 18606
  • 58
„Вабанк“: От какъв треньор има нужда ЦСКА

„Вабанк“: От какъв треньор има нужда ЦСКА

  • 23 сеп 2025 | 15:39
  • 1415
  • 3
Генералният секретар на БОК: Вече 6 месеца г-жа Костадинова не приема поражението

Генералният секретар на БОК: Вече 6 месеца г-жа Костадинова не приема поражението

  • 23 сеп 2025 | 11:29
  • 9208
  • 8
Делова ще премине допълнителни прегледи заради контузия

Делова ще премине допълнителни прегледи заради контузия

  • 23 сеп 2025 | 14:34
  • 1656
  • 2
Лудогорец пристигна в Швеция без Недялков

Лудогорец пристигна в Швеция без Недялков

  • 23 сеп 2025 | 13:32
  • 7537
  • 4