  1. Sportal.bg
  2. Манчестър Сити
  3. Джосеп Гуардиола понесе удар в началото на годината

Джосеп Гуардиола понесе удар в началото на годината

  • 2 яну 2026 | 11:54
  • 1374
  • 0

Досегашният главен анализатор на Манчестър Сити Даниел Фрадли е напуснал в клуба и от днес вече е част от щаба на Венсан Компани в Байерн (Мюнхен), похвалиха се германците. През последните две години той беше важна фигура в екипа на Джосеп Гуардиола на “Етихад”, а преди това беше в Ню Йорк Сити, който е със същите собственици като “гражданите”.

Новината за промяната сред най-близките хора в щаба на Пеп идва на фона на информациите, че Енцо Мареска е преговарял с ръководството на Манчестър Сити да наследи Пеп. Както е известно, вчера Мареска беше уволнен от Челси, а въпросните разговори с шефовете на “гражданите” са били в края на октомври и средата на декември. Всичко това подсилва слуховете, че Гуардиола може да напусне “Етихад” след края на сезона.

