Джосеп Гуардиола понесе удар в началото на годината

Досегашният главен анализатор на Манчестър Сити Даниел Фрадли е напуснал в клуба и от днес вече е част от щаба на Венсан Компани в Байерн (Мюнхен), похвалиха се германците. През последните две години той беше важна фигура в екипа на Джосеп Гуардиола на “Етихад”, а преди това беше в Ню Йорк Сити, който е със същите собственици като “гражданите”.

🔴 𝗡𝗲𝘄 𝗮𝗿𝗿𝗶𝘃𝗮𝗹 𝗳𝗿𝗼𝗺 𝗠𝗮𝗻𝗰𝗵𝗲𝘀𝘁𝗲𝗿 𝗖𝗶𝘁𝘆 ⚪️



FC Bayern are bolstering their coaching staff with the new addition of Daniel Fradley.



Most recently, he worked at Manchester City under Pep Guardiola, has now joined as assistant coach under Vincent Kompany.… pic.twitter.com/030yMvKPDS — FC Bayern (@FCBayernEN) January 2, 2026

Новината за промяната сред най-близките хора в щаба на Пеп идва на фона на информациите, че Енцо Мареска е преговарял с ръководството на Манчестър Сити да наследи Пеп. Както е известно, вчера Мареска беше уволнен от Челси, а въпросните разговори с шефовете на “гражданите” са били в края на октомври и средата на декември. Всичко това подсилва слуховете, че Гуардиола може да напусне “Етихад” след края на сезона.