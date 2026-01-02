Джосеп Гуардиола понесе удар в началото на годината

Досегашният главен анализатор на Манчестър Сити Даниел Фрадли е напуснал в клуба и от днес вече е част от щаба на Венсан Компани в Байерн (Мюнхен), похвалиха се германците. През последните две години той беше важна фигура в екипа на Джосеп Гуардиола на “Етихад”, а преди това беше в Ню Йорк Сити, който е със същите собственици като “гражданите”.
Новината за промяната сред най-близките хора в щаба на Пеп идва на фона на информациите, че Енцо Мареска е преговарял с ръководството на Манчестър Сити да наследи Пеп. Както е известно, вчера Мареска беше уволнен от Челси, а въпросните разговори с шефовете на “гражданите” са били в края на октомври и средата на декември. Всичко това подсилва слуховете, че Гуардиола може да напусне “Етихад” след края на сезона.