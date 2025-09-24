Ямал към Гави: Ще се завърнеш като най-добрия

Нападателят на Барселона Ламин Ямал побърза да подкрепи своя съотборник Гави, след като беше потвърдено, че халфът ще отсъства дълго време. Испанецът претърпя операция и е аут за 4-5 месеца.

“Боецо мой, нямам никакво съмнение, че съвсем скоро ще се върнеш отново като най-добрия, както винаги. Нищо не може да те спре, всички те чакаме. Бъди силен, обичам те”, написа Ямал по адрес на Гави.

Първоначалните прогнози след травмата на Гави не включваха хирургическа намеса. Състоянието на коляното на халфа обаче се е оказало по-сериозно.

Гави вече пропусна близо година заради скъсана кръстна връзка на същото коляно.