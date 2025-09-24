Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Барселона
  3. Ямал към Гави: Ще се завърнеш като най-добрия

Ямал към Гави: Ще се завърнеш като най-добрия

  • 24 сеп 2025 | 18:08
  • 304
  • 0
Ямал към Гави: Ще се завърнеш като най-добрия

Нападателят на Барселона Ламин Ямал побърза да подкрепи своя съотборник Гави, след като беше потвърдено, че халфът ще отсъства дълго време. Испанецът претърпя операция и е аут за 4-5 месеца.

“Боецо мой, нямам никакво съмнение, че съвсем скоро ще се върнеш отново като най-добрия, както винаги. Нищо не може да те спре, всички те чакаме. Бъди силен, обичам те”, написа Ямал по адрес на Гави.

Първоначалните прогнози след травмата на Гави не включваха хирургическа намеса. Състоянието на коляното на халфа обаче се е оказало по-сериозно.

Гави вече пропусна близо година заради скъсана кръстна връзка на същото коляно.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Жиру: Дембеле има талант, но трябваше да направи добър сезон в правилния клуб

Жиру: Дембеле има талант, но трябваше да направи добър сезон в правилния клуб

  • 24 сеп 2025 | 16:02
  • 604
  • 0
Дебютант за Ливърпул се контузи при победата над Саутхамптън

Дебютант за Ливърпул се контузи при победата над Саутхамптън

  • 24 сеп 2025 | 15:53
  • 1173
  • 0
Полицията в Ница задържа над 100 въоръжени ултраси на Рома

Полицията в Ница задържа над 100 въоръжени ултраси на Рома

  • 24 сеп 2025 | 15:34
  • 751
  • 0
Ханзи Флик: Барселона не трябва да допуска колебания в представянето си

Ханзи Флик: Барселона не трябва да допуска колебания в представянето си

  • 24 сеп 2025 | 15:28
  • 2231
  • 0
Киеза: Конкуренцията в Ливърпул е голяма, но тя прави футболистите по-силни

Киеза: Конкуренцията в Ливърпул е голяма, но тя прави футболистите по-силни

  • 24 сеп 2025 | 15:13
  • 1033
  • 0
Хименес: Никога не съм си помислял да напусна Милан

Хименес: Никога не съм си помислял да напусна Милан

  • 24 сеп 2025 | 14:57
  • 890
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Левски обяви приходите и разходите от Европа, "сините" на плюс с над 5 милиона

Левски обяви приходите и разходите от Европа, "сините" на плюс с над 5 милиона

  • 24 сеп 2025 | 17:05
  • 5586
  • 10
Христо Янев е новият треньор на ЦСКА

Христо Янев е новият треньор на ЦСКА

  • 24 сеп 2025 | 10:21
  • 89518
  • 216
Венци: В "Овча купел" ще има ред и дисциплина, на Илиан Илиев не му достигна панталон

Венци: В "Овча купел" ще има ред и дисциплина, на Илиан Илиев не му достигна панталон

  • 24 сеп 2025 | 15:46
  • 12682
  • 22
Александър Димитров е новият селекционер на България

Александър Димитров е новият селекционер на България

  • 24 сеп 2025 | 11:17
  • 29660
  • 47
Георги Иванов: При Илиан Илиев отборът пропадаше! Онези момчета не са научили нищо ново

Георги Иванов: При Илиан Илиев отборът пропадаше! Онези момчета не са научили нищо ново

  • 24 сеп 2025 | 12:25
  • 28400
  • 87
Женският национален отбор на България ще има нов селекционер

Женският национален отбор на България ще има нов селекционер

  • 24 сеп 2025 | 11:53
  • 14324
  • 11