Рали „Дакар“ обещава пустинна битка на титаните

Маратонското рали „Дакар 2026“, което стартира утре в Саудитска Арабия обещава двуседмична епична битка на най-добрите и големите имена в офроуда, събрани в три заводски тима. Така че представителите на по-малките отбори едва ли ще имат сериозен шанс срещу армадите на Тойота, Дачия и Форд. Но пък те издигат конкуренцията на съвсем друго ниво и колите клас Т1+ напълно заслужено получават признанието да са най-впечатляващите офроуд машини на нашето време.

Първо, шампионите от миналата година – Тойота и Язид Ал Раджи. Ал Раджи и Тимо Готшалк донесоха през януари четвърта победа на Тойота с разработения от Overdrive Racing пикап Hilux, който в последните години се превърна в модела, по който се равняват всички претенденти за слава и успехи в „Дакар“. Атаката започна доста по-рано, като първият пробив постигна Жинел де Вилиърс през 2012, когато завърши втори, а след това през 2019 Насър Ал Атия стана първият победител за Тойота в рали „Дакар“. Оттогава насам тимът е винаги фаворит за победата.

Но за 2026 година Ал Раджи може и да не е очакваният №1 на тима. Той и Тимо направиха тежка катастрофа през пролетта и така и не успяха да си върнат топ формата, за да се борят в челото. Сега предстои да видим дали Ал Раджи ще има сили, за да защити титлата си от миналата година в рали „Дакар“.

Но в лагера на Тойота не липсват кандидати да поемат лидерската позиция, като те са разпределени в няколко тима. На първо място това е Ханк Латеган, който през 2025 завърши втори и е лидер на „формацията“ на Тойота от Южна Африка. Към него трябва да добавим американеца Сет Кинтеро, който вече доказа, че може да печели етапни победи, при това във всяка една категория, в която се състезава и Тоби Прайс, който е поредният мотоциклетен ас, осъществил прехода от две към четири колела. В групата на лидерите на Тойота влиза и Жоао Ферейра, който миналата година завърши 8-и.

Програмата на Дачия в рали „Дакар“ и в Световния рали-рейд шампионат, изпълнявана от Продрайв, е събрала най-големите звезди. Румънската марка на гиганта Рено записа 4-о място миналата година с петкратния победител в ралито Насър Ал-Атия. Той има пет победи в „Дакар“ и през 2025 остана втори в крайното класиране на световния шампионат след три поредни титли. Ще е слабо да кажем, че пилотът от Катар е амбициран да спечели отново в рали „Дакар“.

Своя старт №10 в ралито ще запише 9-кратният световен рали шампион Себастиен Льоб – другата звезда на Дачия, който направи много силна втора половина на сезон 2025 – 2-о място в Южна Африка, 3-о място в Португалия и победа в рали „Мароко“ – генералната репетиция за „Дакар“.

За тази годи Дачия си осигури още една звезда – световният шампион в рали-рейдовете Лукаш Мораеш, който спечели титлата през 2025 с Тойота и веднага смени отбора. Ще е интересно да видим какво ще постигне бразилецът срещу именитите си съотборници, както и срещу четвъртия пилот на Дачия Кристина Гутиерес.

И накрая, но не по важност – Форд и М-Спорт, като през миналата година американският гигант се върна официално като производител в „Дакар“, а сега вече ще преследва и успехи. Миналата година Карлос Сайнц отпадна рано, още след третия етап, но сега е готов за голямата битка. Нани Рома се нареди сред победителите в етапите, а универсалният пилот Матиас Екстрьом завърши трети в крайното класиране на „Дакар 2025“. Американецът Мич Гътри също има амбиции за по-предно класиране след петото му място миналата година. Ще е интересно и какво ще постигне и Жордан Сердеридис, чийто навигатор ще е бившият заводски пилот на М-Спорт в WRC Грегоар Мюнстер, но двамата ще са по-скоро сред аутсайдерите в челото.

И също така, ще видим дали X-Raid и Mini ще успеят да нарушат хегемонията на големите заводски отбори, като атаката тук се води от Гийом де Мевиус, който отново ще кара със своя навигатор Матийо Бомел, който загуби десния си крак в катастрофа през 2025 година.

Тази година ще е много интересно и в категорията Production, която от миналата година се казва Stock – тук са заявени 7 екипажа с автомобили, които са максимално близки до серийните коли. Интересното е, че битката ще е между тимове, които представляват автомобилни производители. Акира Миура и Роналд Басо ще карат двете коли на Auto Body – тимът, който защитава цветовете на Тойота с новия Land Cruiser GR 300, а зад волана на три Defender D7X-R ще гледаме Стефан Петерханзел, Рокас Бацюшка и Сара Прайс. Петерханзел е рекордьорът по победи в историята на „Дакар“ – общо 14 в генералното класиране, от които 8 с автомобил и през 2001 той записа и победа при серийните автомобили с Нисан Dessoude.

Битката започва с пролога утре и ще продължи до 17 януари само с един почивен ден.