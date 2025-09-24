Популярни
Рууни определи като "шега" подреждането за "Златната топка" и посочи кой е трябвало да спечели

  • 24 сеп 2025 | 19:46
  • 870
  • 0

Легендарният бивш голмайстор на Манчестър Юнайтед и Англия Уейн Рууни изрази своето разочарование от крайното класиране в анкетата на "Франс Футбол" за "Златната топка". Уаза не спомена нищо за Усман Дембеле и Ламин Ямал, които завършиха на първите две места, но изрази мнението, че показаното от Рафиня през миналия сезон е заслужавало да му донесе най-престижната футболна индивидуална награда. Бразилецът всъщност финишира пети след Дембеле, Ямал, Витиня и Салах.

"Това е шега, наистина. Как е възможно Рафиня да завърши пети, а Витиня трети? Той водеше отбора си в ключовите моменти, играеше със страст и сърце и ни подари магични вечери. Ако това не заслужава "Златната топка", тогава какво? За мен той трябваше да е номер едно", заяви Рууни.

Вчера Неймар също определи като подигравка класирането на Рафиня на петото място в класацията.

Снимки: Imago

