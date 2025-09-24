Шиърър предупреди Рашфорд, че в Барселона няма да го търпят

Легендата на английския футбол Алън Шиърър предупреди, че Маркъс Рашфорд рискува да загуби мястото си в Барселона, ако не обърне внимание на дисциплината си. Преди седмица нападателят се представи перфектно срещу Нюкасъл в Шампионската лига, но дни по-късно дори не беше титуляр срещу Хетафе в Ла Лига. Оказа се, че така Рашфорд е бил наказан заради закъснението си за събирането на отбор в сутринта на мача.

Треньорът на Барса Ханзи Флик отдавна наложи стриктно правило, изискващо играчите да присъстват навреме на срещи и тренировки. Всеки, който закъснее, изпада от титулярния състав, ако мениджърът е планирал да го пусне от първата минута.

Дисциплинарният проблем доведе до критики към Рашфорд от анализатори в родната му Англия тази седмица, включително Бен Фостър, Трой Дийни и легендата на Манчестър Юнайтед Пол Скоулс.

Рекордьорът по голове във Висшата лига Алън Шиърър се присъедини към този списък, определяйки поведението на Рашфорд като „непрофесионално“.

„Знаем, че ако Рашфорд е готов и ако нагласата му е правилна, той е страхотен играч“, заяви бившият нападател на Нюкасъл, цитиран от “Дейли Мейл”.

„Той беше сензационен срещу Нюкасъл в ШЛ. Второто му попадение беше особено изумително. Но не можеш да демонстрираш липса на професионализъм. Защо всички трябва да чакат само теб? Защо всички останали да са навреме, а ти да закъсняваш? Не е редно. Предполагам, че ако иска да остане там, особено след като е само под наем, не може да правиш така. Когато си в топ клуб като Барселона, винаги ще има кой да заеме мястото ти. Няма значение дали закъсняваш с две минути или с 20 минути. Закъснял си и съотборниците ти трябва да те чакат. Защо те всички да са навреме, а ти не?”, добави Шиърър.

Рашфорд получи признание за страхотния си мач в ШЛ