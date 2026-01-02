Артета за контузените, трансферния прозорец и уволнението на Мареска

Мениджърът на лидера в Премиър лийг Арсенал Микел Артета говори пред медиите преди първия мач на "артилеристите" за 2026 г. - гостуването на Борнемут.

Испанецът отново даде информация за някои от контузените в отбора, по-специално за Деклан Райс, който не игра при гръмката победа с 4:1 над Астън Вила поради възпаление в коляното. "Днес имаме още една тренировка, ще видим как ще се чувства той, но мачът с Вила беше твърде скоро за него. Понякога получаваш удар, но заради адреналина и загрявката, успяваш да издържиш, но след това тялото реагира. За съжаление, реакцията беше по-силна, отколкото очаквахме, и това е положението в момента. Рикардо Калафиори и Кристиан Москера са аут".

Mikel Arteta provides fitness updates on Declan Rice, Riccardo Calafiori and Cristhian Mosquera 👇 — Arsenal (@Arsenal) January 2, 2026

Въпреки че някои защитници ще отсъстват, победата над Астън Вила беляза първия мач, в който Габриел Жезус, Виктор Гьокереш и Кай Хавертц бяха едновременно в групата за мача и Артета е доволен от този факт: "Това помага на отбора, помага на всеки един играч. Мисля, че точно това искаме – да имаме избор предвид броя на мачовете в програмата ни“.

Мениджърът на Арсенал обърна внимание и на липсата на червени картони за тима му през този сезон, за разлика от предишната кампания: "Очевидно знаем колко е важно да запазим 11-те си играчи на терена колкото се може по-дълго. Миналата година не успяхме да го направим. Загубихме и двата мача срещу Борнемут и знаем колко е трудно. Знаем колко добър отбор са. Как могат да те заплашват от всеки ъгъл, така че знаем колко труден ще бъде утрешният мач.“

''We are open to every option, we will try to make the right decision''



Mikel Arteta discusses potential incomings and outgoings and Ethan Nwaneri's lack of playing time as Arsenal continue to make their Premier League title push 🏆 pic.twitter.com/7nD6WJW183 — Sky Sports News (@SkySportsNews) January 2, 2026

Що се отнася до трансферния прозорец, испанецът каза: "Ние сме отворени за всяка възможност. Можем да намерим решение, което е краткосрочно, средносрочно и дългосрочно - то винаги е много по-добро, дава стабилност и не се налага да започвате нов процес с играчите. Да видим какво ще се случи, какви новини ще има през следващите няколко седмици и ще вземем правилното решение“.

Артета коментира и вчерашното уволнение на мениджъра на Челси Енцо Мареска: "Пожелавам му успех. Много харесвам Енцо като човек и професионалист. Той свърши страхотна работа в Челси, но това е решението, което е взето. Пожелавам му всичко най-добро“.

🚨🗣️ Mikel Arteta: "Enzo Maresca leaving Chelsea? I wish him all the best. I really like Enzo as a person, as a professional."



"I think he’s done a terrific job at Chelsea. That's a decision that has been made and I just wish him all the best." pic.twitter.com/vMuUNrGI8j — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) January 2, 2026

Запитан дали мачът между Сити и Арсенал през април ще бъде решаващият за титлата, испанецът каза: "Това е мястото, на което сме. Много сме доволни от позицията, на която сме. Винаги може да бъде по-добре, има неща, които да подобрим. Единственото, на което се фокусираме, е Борнемут, следващият мач. Все още сме в началото на януари, предстоят ни още пет месеца. Трябва да направим много повече.“

Относно статистиката, че Арсенал никога не е печелил Висшата лига, след като е бил на върха в класирането на Нова година, Артета каза: "Хайде да прекъснем това. Това е, което играчите предават всеки ден, можете да видите желанието и енергията. Колко много го искат. Остават още пет месеца, да се наслаждаваме на всеки ден и на процеса, в който се намираме".

