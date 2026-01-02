Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Арсенал
  3. Артета за контузените, трансферния прозорец и уволнението на Мареска

Артета за контузените, трансферния прозорец и уволнението на Мареска

  • 2 яну 2026 | 13:49
  • 555
  • 0

Мениджърът на лидера в Премиър лийг Арсенал Микел Артета говори пред медиите преди първия мач на "артилеристите" за 2026 г. - гостуването на Борнемут.

Испанецът отново даде информация за някои от контузените в отбора, по-специално за Деклан Райс, който не игра при гръмката победа с 4:1 над Астън Вила поради възпаление в коляното. "Днес имаме още една тренировка, ще видим как ще се чувства той, но мачът с Вила беше твърде скоро за него. Понякога получаваш удар, но заради адреналина и загрявката, успяваш да издържиш, но след това тялото реагира. За съжаление, реакцията беше по-силна, отколкото очаквахме, и това е положението в момента. Рикардо Калафиори и Кристиан Москера са аут".

Въпреки че някои защитници ще отсъстват, победата над Астън Вила беляза първия мач, в който Габриел Жезус, Виктор Гьокереш и Кай Хавертц бяха едновременно в групата за мача и Артета е доволен от този факт: "Това помага на отбора, помага на всеки един играч. Мисля, че точно това искаме – да имаме избор предвид броя на мачовете в програмата ни“.

Мениджърът на Арсенал обърна внимание и на липсата на червени картони за тима му през този сезон, за разлика от предишната кампания: "Очевидно знаем колко е важно да запазим 11-те си играчи на терена колкото се може по-дълго. Миналата година не успяхме да го направим. Загубихме и двата мача срещу Борнемут и знаем колко е трудно. Знаем колко добър отбор са. Как могат да те заплашват от всеки ъгъл, така че знаем колко труден ще бъде утрешният мач.“

Що се отнася до трансферния прозорец, испанецът каза: "Ние сме отворени за всяка възможност. Можем да намерим решение, което е краткосрочно, средносрочно и дългосрочно - то винаги е много по-добро, дава стабилност и не се налага да започвате нов процес с играчите. Да видим какво ще се случи, какви новини ще има през следващите няколко седмици и ще вземем правилното решение“.

Артета коментира и вчерашното уволнение на мениджъра на Челси Енцо Мареска: "Пожелавам му успех. Много харесвам Енцо като човек и професионалист. Той свърши страхотна работа в Челси, но това е решението, което е взето. Пожелавам му всичко най-добро“.

Запитан дали мачът между Сити и Арсенал през април ще бъде решаващият за титлата, испанецът каза: "Това е мястото, на което сме. Много сме доволни от позицията, на която сме. Винаги може да бъде по-добре, има неща, които да подобрим. Единственото, на което се фокусираме, е Борнемут, следващият мач. Все още сме в началото на януари, предстоят ни още пет месеца. Трябва да направим много повече.“

Относно статистиката, че Арсенал никога не е печелил Висшата лига, след като е бил на върха в класирането на Нова година, Артета каза: "Хайде да прекъснем това. Това е, което играчите предават всеки ден, можете да видите желанието и енергията. Колко много го искат. Остават още пет месеца, да се наслаждаваме на всеки ден и на процеса, в който се намираме".

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Кой е непознатият фаворит за мениджърския пост в Челси

Кой е непознатият фаворит за мениджърския пост в Челси

  • 2 яну 2026 | 13:41
  • 1890
  • 0
Илия Груев с коментар за мача срещу Ливърпул

Илия Груев с коментар за мача срещу Ливърпул

  • 2 яну 2026 | 12:52
  • 2283
  • 1
Джосеп Гуардиола понесе удар в началото на годината

Джосеп Гуардиола понесе удар в началото на годината

  • 2 яну 2026 | 11:54
  • 1383
  • 0
Зимните трансфери - формулата, която Реал Мадрид отказва да възприеме

Зимните трансфери - формулата, която Реал Мадрид отказва да възприеме

  • 2 яну 2026 | 11:30
  • 5215
  • 2
Камавинга с важен съвет към Ендрик след трансфера в Лион

Камавинга с важен съвет към Ендрик след трансфера в Лион

  • 2 яну 2026 | 10:38
  • 1414
  • 0
14 години Чолизъм и стотици милиони: какво похарчи и спечели Атлетико след идването на Симеоне

14 години Чолизъм и стотици милиони: какво похарчи и спечели Атлетико след идването на Симеоне

  • 2 яну 2026 | 10:18
  • 2558
  • 4
Виж всички

Водещи Новини

Годината на Ботев (Пд) – турбуленция и надежда с Херо

Годината на Ботев (Пд) – турбуленция и надежда с Херо

  • 2 яну 2026 | 08:00
  • 3095
  • 16
Годината на Локо (Пд) – приливи и отливи

Годината на Локо (Пд) – приливи и отливи

  • 2 яну 2026 | 08:00
  • 4845
  • 1
Макс Ебонг – камерунски гени и беларуско наследство

Макс Ебонг – камерунски гени и беларуско наследство

  • 2 яну 2026 | 06:29
  • 8959
  • 22
Везенков е в идеалната петица на Евролигата за 2025

Везенков е в идеалната петица на Евролигата за 2025

  • 2 яну 2026 | 12:49
  • 1319
  • 0
Кой е непознатият фаворит за мениджърския пост в Челси

Кой е непознатият фаворит за мениджърския пост в Челси

  • 2 яну 2026 | 13:41
  • 1890
  • 0
Рали „Дакар“ обещава пустинна битка на титаните

Рали „Дакар“ обещава пустинна битка на титаните

  • 2 яну 2026 | 12:04
  • 2104
  • 0