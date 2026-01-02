Артета за контузените, трансферния прозорец и уволнението на Мареска

Мениджърът на лидера в Премиър лийг Арсенал Микел Артета говори пред медиите преди първия мач на "артилеристите" за 2026 г. - гостуването на Борнемут.
Испанецът отново даде информация за някои от контузените в отбора, по-специално за Деклан Райс, който не игра при гръмката победа с 4:1 над Астън Вила поради възпаление в коляното. "Днес имаме още една тренировка, ще видим как ще се чувства той, но мачът с Вила беше твърде скоро за него. Понякога получаваш удар, но заради адреналина и загрявката, успяваш да издържиш, но след това тялото реагира. За съжаление, реакцията беше по-силна, отколкото очаквахме, и това е положението в момента. Рикардо Калафиори и Кристиан Москера са аут".
Въпреки че някои защитници ще отсъстват, победата над Астън Вила беляза първия мач, в който Габриел Жезус, Виктор Гьокереш и Кай Хавертц бяха едновременно в групата за мача и Артета е доволен от този факт: "Това помага на отбора, помага на всеки един играч. Мисля, че точно това искаме – да имаме избор предвид броя на мачовете в програмата ни“.
Мениджърът на Арсенал обърна внимание и на липсата на червени картони за тима му през този сезон, за разлика от предишната кампания: "Очевидно знаем колко е важно да запазим 11-те си играчи на терена колкото се може по-дълго. Миналата година не успяхме да го направим. Загубихме и двата мача срещу Борнемут и знаем колко е трудно. Знаем колко добър отбор са. Как могат да те заплашват от всеки ъгъл, така че знаем колко труден ще бъде утрешният мач.“
Що се отнася до трансферния прозорец, испанецът каза: "Ние сме отворени за всяка възможност. Можем да намерим решение, което е краткосрочно, средносрочно и дългосрочно - то винаги е много по-добро, дава стабилност и не се налага да започвате нов процес с играчите. Да видим какво ще се случи, какви новини ще има през следващите няколко седмици и ще вземем правилното решение“.
Артета коментира и вчерашното уволнение на мениджъра на Челси Енцо Мареска: "Пожелавам му успех. Много харесвам Енцо като човек и професионалист. Той свърши страхотна работа в Челси, но това е решението, което е взето. Пожелавам му всичко най-добро“.
Запитан дали мачът между Сити и Арсенал през април ще бъде решаващият за титлата, испанецът каза: "Това е мястото, на което сме. Много сме доволни от позицията, на която сме. Винаги може да бъде по-добре, има неща, които да подобрим. Единственото, на което се фокусираме, е Борнемут, следващият мач. Все още сме в началото на януари, предстоят ни още пет месеца. Трябва да направим много повече.“
Относно статистиката, че Арсенал никога не е печелил Висшата лига, след като е бил на върха в класирането на Нова година, Артета каза: "Хайде да прекъснем това. Това е, което играчите предават всеки ден, можете да видите желанието и енергията. Колко много го искат. Остават още пет месеца, да се наслаждаваме на всеки ден и на процеса, в който се намираме".
Снимки: Imago