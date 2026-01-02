Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Футбол свят
  3. Камавинга с важен съвет към Ендрик след трансфера в Лион

Камавинга с важен съвет към Ендрик след трансфера в Лион

  • 2 яну 2026 | 10:38
  • 790
  • 0
Камавинга с важен съвет към Ендрик след трансфера в Лион

Нападателят Ендрик, който от няколко дни вече е под наем в Лион, получи важен съвет от своя досегашен съотборник в Реал Мадрид Едуардо Камавинга. Като познавач на порядките във френския шампионат полузащитникът предупреди бразилеца за нещо много важно.

“Братко, трябва да знаеш, че за твоя отбор, Лион, вечният съперник е Сент Етиен, така че никога не обличай нищо зелено“, гласи съветът Камавинга.

Ендрик ще има шанс да дебютира още утре вечер (събота) в гостуването на Монако от 17-ия кръг на Лига 1.

Бразилецът е преотстъпен от Реал до лятото без опция за откупуване.

Още от Футбол свят

Распадори каза "да" на Рома

Распадори каза "да" на Рома

  • 2 яну 2026 | 07:38
  • 2498
  • 0
Сантос си връща Габигол

Сантос си връща Габигол

  • 2 яну 2026 | 07:15
  • 2559
  • 0
Бентеке ще продължи кариерата си в ОАЕ

Бентеке ще продължи кариерата си в ОАЕ

  • 2 яну 2026 | 06:03
  • 3576
  • 0
Мората: Разбрах, че не трябва да доказвам нищо на никого

Мората: Разбрах, че не трябва да доказвам нищо на никого

  • 2 яну 2026 | 05:40
  • 2848
  • 0
Довбик може да се озове в Турция

Довбик може да се озове в Турция

  • 2 яну 2026 | 04:51
  • 2080
  • 0
Бенфика предлага нов договор на капитана си

Бенфика предлага нов договор на капитана си

  • 2 яну 2026 | 04:26
  • 1970
  • 0
Водещи Новини

Годината на Ботев (Пд) – турбуленция и надежда с Херо

Годината на Ботев (Пд) – турбуленция и надежда с Херо

  • 2 яну 2026 | 08:00
  • 2222
  • 7
Годината на Локо (Пд) – приливи и отливи

Годината на Локо (Пд) – приливи и отливи

  • 2 яну 2026 | 08:00
  • 3716
  • 1
Ман Сити направи грешна стъпка срещу Съндърланд и не успя да се доближи до Арсенал

Ман Сити направи грешна стъпка срещу Съндърланд и не успя да се доближи до Арсенал

  • 1 яну 2026 | 23:56
  • 26088
  • 62
Безличен Ливърпул не успя да пробие защитата на Лийдс

Безличен Ливърпул не успя да пробие защитата на Лийдс

  • 1 яну 2026 | 21:25
  • 32995
  • 60
Мареска е преговарял с Ман Сити, не иска компенсация от Челси

Мареска е преговарял с Ман Сити, не иска компенсация от Челси

  • 2 яну 2026 | 00:28
  • 23129
  • 6
Капитанът на Левски пред трансфер в Турция

Капитанът на Левски пред трансфер в Турция

  • 1 яну 2026 | 16:10
  • 37658
  • 111