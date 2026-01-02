Камавинга с важен съвет към Ендрик след трансфера в Лион

Нападателят Ендрик, който от няколко дни вече е под наем в Лион, получи важен съвет от своя досегашен съотборник в Реал Мадрид Едуардо Камавинга. Като познавач на порядките във френския шампионат полузащитникът предупреди бразилеца за нещо много важно.
“Братко, трябва да знаеш, че за твоя отбор, Лион, вечният съперник е Сент Етиен, така че никога не обличай нищо зелено“, гласи съветът Камавинга.
Ендрик ще има шанс да дебютира още утре вечер (събота) в гостуването на Монако от 17-ия кръг на Лига 1.
Бразилецът е преотстъпен от Реал до лятото без опция за откупуване.