Камавинга с важен съвет към Ендрик след трансфера в Лион

Нападателят Ендрик, който от няколко дни вече е под наем в Лион, получи важен съвет от своя досегашен съотборник в Реал Мадрид Едуардо Камавинга. Като познавач на порядките във френския шампионат полузащитникът предупреди бразилеца за нещо много важно.

“Братко, трябва да знаеш, че за твоя отбор, Лион, вечният съперник е Сент Етиен, така че никога не обличай нищо зелено“, гласи съветът Камавинга.

Ендрик ще има шанс да дебютира още утре вечер (събота) в гостуването на Монако от 17-ия кръг на Лига 1.

Les premiers pas d’Endrick en 🔴🔵 pic.twitter.com/rKc0N6helC — Olympique Lyonnais (@OL) January 1, 2026

Бразилецът е преотстъпен от Реал до лятото без опция за откупуване.