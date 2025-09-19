Собослай: Никога не съм доволен от себе си

Полузащитникът Доминик Собослай никога не е доволен от себе си и винаги изисква повече, заяви самият той в интервю край тренировъчните терени на английския футболен клуб Ливърпул. Той добави, че мърисайдци се стараят да печелят всеки мач, независимо как го правят и в коя минута.

Ливърпул привлече Собослай от РБ Лайпциг през 2023 и унгарският национал бързо се превърна в една от водещите фигури. Той вдигна и първата си титла през миналия сезон, а до момента Ливърпул е перфектен във Висшата лига.

"Честно казано, никога не съм доволен от себе си. Може би греша, защото човек понякога се нуждае от някоя добра дума за себе си. Получавам такива от хора около мен, но оставам здраво стъпил на земята. Никога не се превъзнасям и търся баланс", заяви той, цитиран на клубния уебсайт.

"Не спирам на едно място и гледам само напред. До края на сезона има много време, а целите на Ливърпул са високи във всеки турнир", добави героят от мача срещу Арсенал преди паузата за национални отбори.

Собослай има разнообразна роля в отбора на Ливърпул и на практика може да прави всичко от едното наказателно поле до другото. Специално срещу Атлетико "осмицата" на английските шампион игра като централен полузащитник и сам заяви, че позицията му няма голямо значение, стига да помага на отбора.

"Обичам да играя. Треньорът ни се опитва да извлече най-доброто от мен във всеки мач и заради това търси оптималната позиция спрямо противника. Докато съм нужен, ще продължавам да се старая", добави халфът на унгарския национален отбор.

Ливърпул стартира с пет победи в пет мача в първенството на Англия и Шампионската лига, като нито една от тях не дойде преди 83-тата минута. Следващата среща на "червените" е мърсисайдско дерби срещу Евертън в събота.

"Доволни сме като печелим и на всеки един от нас му се иска това да става по-рано. В дербитата обаче абсолютно нищо не ти е гарантирано. За някои от момчетата това ще бъде първи мач с Евертън, но всички са готови. Нямаме търпение да стане 12:30 (британско време, 14:30 българско) в събота", завърши той.

Снимки: Imago