Ван Дайк: Няма да позволя новите момчета да излязат неподготвени за дербито на Мърсисайд

Футболистите на Ливърпул си правят ненужно живота по-труден, заяви капитанът Вирджил ван Дайк след победата с 3:2 срещу Атлетико Мадрид в мач от първия кръг на Шампионската лига. "Червените" пропиляха преднина от два гола, преди защитникът да се разпише във втората минута на добавеното време.

Срещата бе пета поредна, която Ливърпул печели с победен гол след 83-тата минута. Мърсисайдци все още не записвали победа по различен начин през този сезон.

"Не беше нужно да се стига до този развой. Атлетико обаче е добър, качествен отбор, който никога не се предава. Доказаха го и в този мач. Те не отстъпват. Не ни се иска да се стига до подобни завършеци. Имахме множество шансове да затворим двубоя, но това така и не се случи. Все пак виждам прогрес и продължавам да вярвам в този отбор", заяви той.

"В крайна сметка стана нова битка срещу коравия отбор на Диего Симеоне. Те си оставиха сърцата на терена. Бърнли направи същото, игра отлично в защита и държа равенството до самия край. Това е футболът на най-високото ниво. Мачът в събота не бе по-различен. Сега идва Евертън и всички сме наясно колко труден винаги е този мач", продължи Ван Дайк.

Новите футболисти в Ливърпул, шестима на брой, могат да запишат дебютите си в мърсисайдското дерби и Ван Дайк е поел задачата да им обясни значимостта на този двубой.

"Няма да позволя да излязат неподготвени. Може би разбират донякъде, но и мениджърът ще се включи. Ще говорим само за това в следващите два дни. Аз лично не се притеснявам, защото тези момчета са играли в големи мачове. Не в мърсисайдското дерби, но те ще се справят", каза още той.

Абсолютен дебют в мача с Атлетико записа Александър Исак, който тепърва ще навлиза във форма, след като пропусна лятната подготовка на Нюкасъл.

"Казах му просто да прави това, което по принцип прави, както и да се наслаждава на мача. Не са важни само головете, а и граденето на атаките, пресата и други неща. Той се справи добре, но това е само началото. Сега трябва да възстановява, защото събота идва. Не знам дали ще стартира, или не, но трябва да бъде готов за всичко", завърши Ван Дайк.