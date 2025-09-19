Мойс: Ливърпул показа известна уязвимост

Мениджърът на Евертън Дейвид Мойс смята, че отборът му трябва да направи всичко възможно, за да използва моментите на слабост на шампиона Ливърпул по време на утрешното мърсисайдци дерби на "Анфийлд". Според него тимът на Арне Слот е показал много силни страни, но и "известна уязвимост" при головете, които получи от началото на сезона.

'Искаме да запазим добрата си форма и очакваме с нетърпение да отидем на „Анфийлд“, за да видим как ще се представим. Ливърпул привлече много добри играчи, така че се стремят да се подобрят още повече. Ние обаче също го направихме.

Исак? Не мога да се фокусирам върху играчите на Ливърпул, а само върху това да подготвя моите футболисти за мача и за добро представяне в него. Няма съмнение, че ти разполагат с настина талантливи футболисти и Исак е един от тях.

Кои са слабите страни на Ливърпул? Със сигурност няма да ви кажа това, което ще кажа на играчите си. Ливърпул показа много пъти в какво отборът е много добър, но показаха и известна уязвимост, когато допускаха голове. Ще трябва да се опитаме да се възползваме от тези моменти. Играхме срещу тях миналата година на „Анфийлд“ и загубихме с гол от засада. Искаме отново да сме близо и може би този път нещата ще се развият в наша полза.

Трябва да се опитам да съкратя разликата между двата клуба. В момента Ливърпул са шампиони и вероятно фаворити за Шампионската лига, а ние сме Евертън, които току-що излязоха от три или четири трудни сезона, така че ще бъде доста трудно да се опитаме да преодолеем тази разлика", заяви Мойс по време на пресконференцията си преди дербито.

Шотландецът добави, че Джаръд Брантуейт и Виталий Миколенско остават под въпрос за утре.