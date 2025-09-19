Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Ливърпул
  3. Мойс: Ливърпул показа известна уязвимост

Мойс: Ливърпул показа известна уязвимост

  • 19 сеп 2025 | 12:51
  • 568
  • 0
Мойс: Ливърпул показа известна уязвимост

Мениджърът на Евертън Дейвид Мойс смята, че отборът му трябва да направи всичко възможно, за да използва моментите на слабост на шампиона Ливърпул по време на утрешното мърсисайдци дерби на "Анфийлд". Според него тимът на Арне Слот е показал много силни страни, но и "известна уязвимост" при головете, които получи от началото на сезона.

'Искаме да запазим добрата си форма и очакваме с нетърпение да отидем на „Анфийлд“, за да видим как ще се представим. Ливърпул привлече много добри играчи, така че се стремят да се подобрят още повече. Ние обаче също го направихме.

Исак? Не мога да се фокусирам върху играчите на Ливърпул, а само върху това да подготвя моите футболисти за мача и за добро представяне в него. Няма съмнение, че ти разполагат с настина талантливи футболисти и Исак е един от тях.

Кои са слабите страни на Ливърпул? Със сигурност няма да ви кажа това, което ще кажа на играчите си. Ливърпул показа много пъти в какво отборът е много добър, но показаха и известна уязвимост, когато допускаха голове. Ще трябва да се опитаме да се възползваме от тези моменти. Играхме срещу тях миналата година на „Анфийлд“ и загубихме с гол от засада. Искаме отново да сме близо и може би този път нещата ще се развият в наша полза.

Трябва да се опитам да съкратя разликата между двата клуба. В момента Ливърпул са шампиони и вероятно фаворити за Шампионската лига, а ние сме Евертън, които току-що излязоха от три или четири трудни сезона, така че ще бъде доста трудно да се опитаме да преодолеем тази разлика", заяви Мойс по време на пресконференцията си преди дербито.

Шотландецът добави, че Джаръд Брантуейт и Виталий Миколенско остават под въпрос за утре.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Хаусен: Грешката е призната, но аз оставам наказан - добър имидж за испанския футбол

Хаусен: Грешката е призната, но аз оставам наказан - добър имидж за испанския футбол

  • 19 сеп 2025 | 09:45
  • 5203
  • 3
Ратклиф долетял до Манчестър за разговор с Аморим

Ратклиф долетял до Манчестър за разговор с Аморим

  • 19 сеп 2025 | 09:08
  • 8706
  • 3
Хойлунд: Трудно се играе с 10 души срещу Манчестър Сити

Хойлунд: Трудно се играе с 10 души срещу Манчестър Сити

  • 19 сеп 2025 | 08:08
  • 1472
  • 1
Пау Кубарси притесни Барселона

Пау Кубарси притесни Барселона

  • 19 сеп 2025 | 07:34
  • 2643
  • 0
Голяма неустойка спира уволнението на Аморим

Голяма неустойка спира уволнението на Аморим

  • 19 сеп 2025 | 06:35
  • 7135
  • 4
Ювентус протяга ръце към Бернардо Силва

Ювентус протяга ръце към Бернардо Силва

  • 19 сеп 2025 | 06:02
  • 3120
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

По късна доба: Керкез обещал оставка, после размислил

По късна доба: Керкез обещал оставка, после размислил

  • 19 сеп 2025 | 10:10
  • 23176
  • 102
Левски и Лудогорец влизат в битка за върха

Левски и Лудогорец влизат в битка за върха

  • 19 сеп 2025 | 07:00
  • 17341
  • 60
Никола Цолов е първата истинска българска надежда за Формула 1

Никола Цолов е първата истинска българска надежда за Формула 1

  • 19 сеп 2025 | 08:00
  • 7735
  • 13
Ратклиф долетял до Манчестър за разговор с Аморим

Ратклиф долетял до Манчестър за разговор с Аморим

  • 19 сеп 2025 | 09:08
  • 8706
  • 3
Барса ще стартира като домакин в ШЛ на "Монтжуик", моли УЕФА за изключение

Барса ще стартира като домакин в ШЛ на "Монтжуик", моли УЕФА за изключение

  • 19 сеп 2025 | 10:52
  • 3749
  • 3
Ще успее ли Монтана да продължи победната си серия и срещу надъханите "соколи"?

Ще успее ли Монтана да продължи победната си серия и срещу надъханите "соколи"?

  • 19 сеп 2025 | 07:30
  • 6036
  • 4