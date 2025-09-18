УЕФА започва разследване дали настина човек от щаба на Атлетико наплю фенове на Ливърпул

УЕФА ще започне свое разследване на вчерашните инциденти между феновете на Ливърпул и щаба на Атлетико Мадрид. Треньорът на "дюшекчиите" Диего Симеоне получи червен картон, след като влезе в конфронтация с привърженик на мърсисайдци, който според аржентинеца го е обиждал цял мач. Самият фен публикува видео, в което твърди, че един от помощниците на Симеоне го е наплюл.

Фенът от снощния инцидент отрече да е отправял расистки обиди и заяви, че е бил наплют от помощника на Симеоне

Според "Би Би Си" испанският клуб също ще направи своя разследване на целия инцидент, който се разигра след победния гол на Вирджил ван Дайк в добавеното време на срещата, играна на "Анфийлд". Ливърпул ще предостави всички налични записи.

"Дейли Телеграф" твърди, че човекът, който плюе по посока на феновете и след това се опитва да ги пръска с вода, е диетологът на Атлетико Давид Лагос.

Дали УЕФА ще предприеме дисциплинарни действия, ще зависи и от съответните доклади на официалните лица.

