Ливърпул 2:0 Атлетико Мадрид, правилно отменена дузпа за домакините

Ливърпул и Атлетико Мадрид играят при резултат 2:0 на "Анфийлд" в един от най-интересните и очаквани мачове от първия кръг на новия сезон на Шампионската лига. Андрю Робъртсън откри резултата още в четвъртата минута. Мохамед Салах удвои две по-късно.

Тимът на Арне Слот е перфектен в Премиър лийг след първите четири кръга, докато този на Диего Симеоне започна неочаквано колебливо и има само една победа в Ла Лига до момента, като тя бе постигната в последния кръг.

Ливърпул спечели последните си 14 домакинства в европейските турнири.

Двата отбора са се срещали осем пъти в евротурнирите, като за последно това се случи през 2021 година, когато мърсисайдци постигнаха две победи - 3:2 на "Метрополитано" и 2:0 на "Анфийлд". Иначе общият баланс е изравнен - по три успеха за всеки от тимовете.

Team news is IN for our Champions League clash with Atlético Madrid 👊 #UCL — Liverpool FC (@LFC) September 17, 2025

Арне Слот е направил три промени в сравнение с мача с Бърнли. Най-съществената е, че рекордната покупка Александър Исак започва като титуляр на върха на атаката за сметка на Юго Екитике, който остава на пейката. Това ще бъдат и първите минути на шведа с екипа на Ливърпул. Джереми Фримпонг и Андрю Робъртсън също стартират на местата на Алексис Мак Алистър и Милош Керкез. Това означава, че Доминик Собослай, който в последните мачове игра като десен бек, ще замести аржентинеца в халфовата линия.

Голямата новина в състава на Диего Симеоне пък е, че Джакомо Распадори започва като титуляр. Той ще трябва да замени Хулиан Алварес, който пропуска двубоя заради контузия. Конър Галахър се завръща в средата на терена, а Хави Галан стартира като ляв бек.

🚨 TEAM NEWS 🚨



Our starting XI against Liverpool 💪 pic.twitter.com/WOqpwK0EQm — Atlético de Madrid (@atletienglish) September 17, 2025

Ливърпул започна блестящо и веднага притисна Атлетико. Още във втората минута Гравенберх бе фаулиран в опасна близост пред границата наказателното поле от Лангле. Салах изпълни, а малко щастливо, докато се придвижваше, Андрю Робъртсън отклони топката и даде преднина на домакините още в четвъртата минута. Кълбото докосна и Бариос, но попадението бе записано на името на шотландеца.

Само две минути след това Салах и Гравенберх направиха страхотна комбинация помежду си, египтянинът продължи движението си между трима бранители и прати топката в далечния ъгъл - 2:0 и гол и асистенция за Салах.

1 + 1 - Liverpool's Mohamed Salah has tonight become the only player in UEFA Champions League history to both score and assist inside the opening six minutes of a match for an English club. Only. pic.twitter.com/S6gY26luFQ — OptaJoe (@OptaJoe) September 17, 2025

Така за седми път в историята на ШЛ един отбор има преднина от два гола в рамките на първите шест минути. Ливърпул пък за първи път в историята си придобива толкова ранен аванс от две попадения.

Диего Симеоне се опита да накара отбора си да изнесе играта по-напред, но това не се случи особено успешно. В 21-вата минута Салах нанесе хубав удар, който обаче премина встрани.

Към средата на първото полувреме Атлетико погледна по-смело към вратата на Алисон и организира две добри атаки, но без да се стигне до опасност за бразилеца.

В 31-вата минута Ливърпул отне топката на преса, след което Исак изведе с едно докосване Салах, който този път не завърши добре и стреля слабо в ръцете на Облак. Льо Норман обаче влезе много твърдо срещу шведа, който се озова на тревата, държейки глезена си. В крайна сметка бранителят получи жълт картон, а "Анфийлд" си отдъхна, че контузията на Исак не е сериозна.

В 35-ата минута главният съдия неправилно отсъди дузпа за Ливърпул, след като показа, че е видял игра с ръка на Лангле след центриране на Фримпонг. ВАР бързо се намеси и в крайна сметка реферът отмени решението си и отсъди корнер.

