Реал излиза срещу Севиля с идеята да съкрати разликата на върха

Реал Мадрид ще посрещне Севиля в мач от испанската Ла Лига на 20 декември 2025 г. Двубоят ще се проведе на стадион "Сантиаго Бернабеу" с начален час 22:00. Това е важен мач за двата отбора, които се намират в различни части на класирането. Срещата е част от 18-ия кръг на испанското първенство и се очаква да привлече голям интерес от феновете.

Реал Мадрид заема второто място в класирането с 39 точки от 17 изиграни мача. "Белият балет" има впечатляваща голова разлика с 34 отбелязани и 16 допуснати гола. От друга страна, Севиля се намира на 9-та позиция с 20 точки от 16 изиграни срещи, като андалусийците имат равна голова разлика – 24 отбелязани и 24 допуснати гола. Разликата от 19 точки между двата отбора показва значителната дистанция в представянето им през настоящия сезон. Победа за Реал Мадрид би им позволила да запазят натиск върху лидера в класирането, докато успех за Севиля би им дал възможност да се приближат към зоната на европейските турнири.

Реал Мадрид идва с променливи резултати в последните си пет мача, записвайки три победи и две загуби. "Лос бланкос" победиха Талавера де ла Рейна с 3:2 в Купата на краля (на 17.12.2025), след което надделяха над Алавес с 2:1 в Ла Лига (на 14.12.2025). Преди това обаче претърпяха загуба от Манчестър Сити с 1:2 в Шампионската лига (на 10.12.2025) и изненадващо паднаха от Селта с 0:2 в първенството (на 07.12.2025). По-рано бяха победили Атлетик Билбао с убедителното 3:0 (на 03.12.2025). Севиля също показва непостоянна форма с две победи, едно равенство и две загуби в последните си пет мача. Андалусийците отпаднаха от Купата на краля след загуба от Алавес с 0:1 (на 17.12.2025), но преди това разгромиха Овиедо с 4:0 в Ла Лига (на 14.12.2025). Завършиха наравно 1:1 с Валенсия (на 07.12.2025), победиха Естремадура КД с 2:1 за Купата (на 04.12.2025) и загубиха от градския си съперник Бетис с 0:2 (на 30.11.2025).

В последните пет сблъсъка между двата отбора, Реал Мадрид има значително предимство с четири победи и едно равенство. Последната среща се състоя на 18 май 2025 г., когато "белият балет" победи с 2:0 като гост в Севиля. Преди това, на 22 декември 2024 г., Реал Мадрид надделя над андалусийците с 4:2 на "Сантиаго Бернабеу". На 25 февруари 2024 г. мадридчани отново спечелиха с минималното 1:0 като домакини. Единственото равенство в последните пет мача дойде на 21 октомври 2023 г., когато двата отбора завършиха 1:1 в Севиля. Преди това, на 27 май 2023 г., Реал Мадрид отново победи с 2:1 като гост. Тази статистика показва ясно доминацията на мадридския гранд в директните двубои през последните години.

Килиан Мбапе се очертава като звездата на Реал Мадрид в този сезон. Френският нападател, който навършва 27 години точно в деня на мача, демонстрира изключителна форма в Ла Лига. Неговата скорост и завършващ удар са ключови за атаката на "белия балет", като той формира смъртоносно нападателно трио заедно с Винисиус Жуниор и Родриго. Мбапе има отлична статистика срещу андалусийски отбори и ще търси да отбележи поредния си гол срещу Севиля. За гостите от Севиля, Батиста Менди се очертава като най-важният играч. 25-годишният полузащитник е ключова фигура в средата на терена за андалусийците, осигурявайки баланс между защита и атака. Неговите отнети топки и способността му да разпределя играта са от решаващо значение за стила на игра на Севиля. Менди ще има трудната задача да се противопостави на звездното нападение на Реал Мадрид и да помогне на своя отбор да създаде опасности пред вратата на Куртоа.