Реал излиза срещу Севиля с идеята да съкрати разликата на върха

  • 20 дек 2025 | 08:41
Реал излиза срещу Севиля с идеята да съкрати разликата на върха

Реал Мадрид ще посрещне Севиля в мач от испанската Ла Лига на 20 декември 2025 г. Двубоят ще се проведе на стадион "Сантиаго Бернабеу" с начален час 22:00. Това е важен мач за двата отбора, които се намират в различни части на класирането. Срещата е част от 18-ия кръг на испанското първенство и се очаква да привлече голям интерес от феновете.

Реал Мадрид си поигра с огъня, но продължава за Купата на краля
Реал Мадрид си поигра с огъня, но продължава за Купата на краля

Реал Мадрид заема второто място в класирането с 39 точки от 17 изиграни мача. "Белият балет" има впечатляваща голова разлика с 34 отбелязани и 16 допуснати гола. От друга страна, Севиля се намира на 9-та позиция с 20 точки от 16 изиграни срещи, като андалусийците имат равна голова разлика – 24 отбелязани и 24 допуснати гола. Разликата от 19 точки между двата отбора показва значителната дистанция в представянето им през настоящия сезон. Победа за Реал Мадрид би им позволила да запазят натиск върху лидера в класирането, докато успех за Севиля би им дал възможност да се приближат към зоната на европейските турнири.

Алавес изхвърли Севиля от Купата на краля
Алавес изхвърли Севиля от Купата на краля

Реал Мадрид идва с променливи резултати в последните си пет мача, записвайки три победи и две загуби. "Лос бланкос" победиха Талавера де ла Рейна с 3:2 в Купата на краля (на 17.12.2025), след което надделяха над Алавес с 2:1 в Ла Лига (на 14.12.2025). Преди това обаче претърпяха загуба от Манчестър Сити с 1:2 в Шампионската лига (на 10.12.2025) и изненадващо паднаха от Селта с 0:2 в първенството (на 07.12.2025). По-рано бяха победили Атлетик Билбао с убедителното 3:0 (на 03.12.2025). Севиля също показва непостоянна форма с две победи, едно равенство и две загуби в последните си пет мача. Андалусийците отпаднаха от Купата на краля след загуба от Алавес с 0:1 (на 17.12.2025), но преди това разгромиха Овиедо с 4:0 в Ла Лига (на 14.12.2025). Завършиха наравно 1:1 с Валенсия (на 07.12.2025), победиха Естремадура КД с 2:1 за Купата (на 04.12.2025) и загубиха от градския си съперник Бетис с 0:2 (на 30.11.2025).

В последните пет сблъсъка между двата отбора, Реал Мадрид има значително предимство с четири победи и едно равенство. Последната среща се състоя на 18 май 2025 г., когато "белият балет" победи с 2:0 като гост в Севиля. Преди това, на 22 декември 2024 г., Реал Мадрид надделя над андалусийците с 4:2 на "Сантиаго Бернабеу". На 25 февруари 2024 г. мадридчани отново спечелиха с минималното 1:0 като домакини. Единственото равенство в последните пет мача дойде на 21 октомври 2023 г., когато двата отбора завършиха 1:1 в Севиля. Преди това, на 27 май 2023 г., Реал Мадрид отново победи с 2:1 като гост. Тази статистика показва ясно доминацията на мадридския гранд в директните двубои през последните години.

Килиан Мбапе се очертава като звездата на Реал Мадрид в този сезон. Френският нападател, който навършва 27 години точно в деня на мача, демонстрира изключителна форма в Ла Лига. Неговата скорост и завършващ удар са ключови за атаката на "белия балет", като той формира смъртоносно нападателно трио заедно с Винисиус Жуниор и Родриго. Мбапе има отлична статистика срещу андалусийски отбори и ще търси да отбележи поредния си гол срещу Севиля. За гостите от Севиля, Батиста Менди се очертава като най-важният играч. 25-годишният полузащитник е ключова фигура в средата на терена за андалусийците, осигурявайки баланс между защита и атака. Неговите отнети топки и способността му да разпределя играта са от решаващо значение за стила на игра на Севиля. Менди ще има трудната задача да се противопостави на звездното нападение на Реал Мадрид и да помогне на своя отбор да създаде опасности пред вратата на Куртоа.

