Клатенбърг: Първият гол на Атлетико трябваше да бъде отменен

Ливърпул победи Атлетико Мадрид с 3:2 в първия кръг от груповата фаза на Шампионската лига, но мачът беше белязан от значителна съдийска грешка, твърди бившият английски топ рефер Марк Клатенбърг.

Маурицио Мариани и неговият съдийски екип вече бяха взели странно решение в средата на първото полувреме, когато отсъдиха дузпа за Ливърпул, въпреки че центрирането на Джереми Фримпонг удари бедрото на Клеман Лангле. Това решение правилно беше отменено след кратка проверка на VAR монитора.

Марк Клатенбърг обаче смята, че отговорните лица в стаята на VAR са сгрешили, когато са позволили първият гол на Маркос Йоренте да бъде зачетен. Асът на Атлетико направи отлично завършване, като прехвърли Алисон в третата минута на добавеното време на първото полувреме, въпреки че бразилският вратар веднага протестира, тъй като Атоан Гризман, който беше в засада, стоеше пред него.

Изненадващо, Мариани не получи указание да отмени гола, и отборът на Чоло Симеоне в крайна сметка беше на две минути от това да си осигури равенство 2:2, благодарение на още едно попадение на Йоренте в 81-вата минута, преди Вирджил ван Дайк да спаси положението в 92-рата минута.

Клатенбърг смята, че Ливърпул е бил ощетен със зачетеният гол през първото полувреме от страна испанеца - решение, което предизвика буря от реакции, като бившият международен съдия коментира спорната ситуация.

„На Атлетико Мадрид беше зачетен гол малко преди почивката и има съмнение за засада. Антоан Гризман е ясно в позиция на засада, близо до вратаря. За да бъде отсъдена засада, Гризман трябва да е в зрителното поле на вратаря или да влияе на способността му да играе с топката.“

„Когато Маркос Йоренте стреля към вратата, смятам, че Ибрахима Конате пречи на първоначалния зрителен контакт на вратаря, но също така вярвам, че Гризман влияе на видимостта на вратаря, тъй като е толкова близо до траекторията на топката, като същевременно прави движение, за да я избегне.“

„Според мен това влияе на способността на Алисон да спаси топката и следователно голът трябваше да бъде отменен. Единствената ми преценка защо голът беше зачетен е, че VAR е счел, че Гризман не влияе на способността на вратаря да играе с топката и не е в неговото зрително поле. Това остава субективно, разбира се, но вярвам, че футболният свят би очаквал това да е засада.“

