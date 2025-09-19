Слот за дербито на Мърсисайд и възможно ли е Исак и Екитике да играят заедно

Мениджърът на Ливърпул Арне Слот отказа да разкрие дали в утрешното дерби на Мърсисайд ще заложи на Александър Исак или на Юго Екитике. В сряда шведът дебютира за "червените", като започна на мястото на французина, който от своя страна стартира кариерата си на "Анфийлд" по много добър начин. Слот коментира дали е възможно двамата да играят заедно и не се съгласи, че може да се види тенденция в това, че два пъти от началото на сезона отборът му лесно губи преднина от два гола.

"Не мисля, че в деня преди мача ще кажа на медиите много за това как ще започнем. Вчера се възстановявахме и днес тренираме за първи път, така че съставът ще зависи и от това как всички се чувстват.

Знам само, че Алекс Исак вероятно е усещал тялото си повече от всякога след 60-те минути, които изигра, така че нека видим как се е възстановил и по-късно днес ще решим какъв ще е стартовият състав. Вие ще го видите утре.

Дали обмислям Юго и Исак да играят заедно? Обмислям много неща и всичко зависи от това колко добре се справят. Ако и двамата са в най-добрата си форма, тогава е по-добре да играят заедно, но е съвсем ясно, че имаме определена структура 4-3-3. Същевременно доста пъти се е случвало да завършваме мачовете с две "деветки". Юго може да играе и отляво, макар и по различен начин от Гакпо и Нгумоа, така че това е добре за отбора. Имаме няколко варианта, но преди всичко всички те трябва да останат здрави. Ако някой не е на разположение, може да се наложи да ги използваме и двамата в схема 4-4-2, но всичко зависи от формата им и от това колко играчи имаме на разположение.

Мойс: Ливърпул показа известна уязвимост

Евертън имаше добри моменти, когато играхме с тях през миналия сезон. Подсилиха се с някои добри играчи, като един от тях е Джак Грийлиш, който се справя добре. Това е добър отбор. Съперничество е налице, но на мен ми хареса и това, което направиха, когато Диого Жота почина и дойдоха на "Анфийлд". Показаха уважение. Хубаво да се види това уважение след такива трагедии. Така че очакваме с нетърпение този мач. Всеки двубой на „Анфийлд“ е специален, но това дерби е още по-специално".

Запитан защо отборът толкова лесно губи преднина от два гола, Слот отговори: "Изиграли сме само 5 мача, така че е трудно да се види дългосрочна тенденция. Направихме го срещу Борнемут, когато бяхме твърде открити, а Райън Гравенберх отсъстваше, така че допуснахме два гола на контраатака. Не мисля, че Атлетико вкараха головете си на контраатака, така че двата случая не могат да се сравняват. Не е идеално да имаме преднина от два гола и да я губим, така че трябва да се подобрим, както и в много други неща. Но хубавото е, че ако отново имаме спешна нужда от гол, можем да вкарваме. Към края на сезона може да ти свърши енергията психически и физически, така че никога не е добра идея да продължаваш да правиш това. Може би трябва да сме по-спокойни или хладнокръвни, но харесвам манталитета, който имаме".

Слот добави, че Къртис Джоунс е възстановен и е в групата за мача, така че в момент нидерландцът може да разчита на всичките си играчи.

