Фенът на Ливърпул, който изнерви Чоло Симеоне: Ще ми го броят ли за асистенция?

Футболното зрелище, което Ливърпул и Атлетико Мадрид сътвориха на "Анфийлд", бе подсолено с инцидента след победния гол на домакините, довел до изгонването на Диего Симеоне. Аржентинецът, който традиционно бе доста невъздържан около тъчлинията, обясни, че цял мач е бил провокиран и обиждан от фен на мърсисайдци, като изрази надежда, че клубът ще го идентифицира и за него ще има последствия. Самият привърженик обаче изобщо не се крие. Късно през нощта той дори публикува в своя профил в социалните мрежи кадри от въпросния епизод, съпроводени с коментара "Ще ми го броят ли за асистенция".

След това той публикува GIF, в който директно споменава и официалната страница на Диего Симеоне. Кадърът е с главния герой от сериала "Офисът" Дейвид Брент и неговата култова реплика "О, колко си корав".

Do i get the assist? https://t.co/JuMIqblany — Jonny Poulter (@jonnyplfc6) September 18, 2025

Джони Полтър, както се казва привърженикът, не само не се притеснява, че може да има последствия за него, но придоби и световна популярност. Други фенове на Ливърпул пък отговарят, че клубът трябва да го "накаже" с по-скъп сезонен билет, а освен това той вече никога не бива да плаща за бирата си.

