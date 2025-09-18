Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Ливърпул
  3. Фенът на Ливърпул, който изнерви Чоло Симеоне: Ще ми го броят ли за асистенция?

Фенът на Ливърпул, който изнерви Чоло Симеоне: Ще ми го броят ли за асистенция?

  • 18 сеп 2025 | 11:40
  • 4121
  • 1
Фенът на Ливърпул, който изнерви Чоло Симеоне: Ще ми го броят ли за асистенция?

Футболното зрелище, което Ливърпул и Атлетико Мадрид сътвориха на "Анфийлд", бе подсолено с инцидента след победния гол на домакините, довел до изгонването на Диего Симеоне. Аржентинецът, който традиционно бе доста невъздържан около тъчлинията, обясни, че цял мач е бил провокиран и обиждан от фен на мърсисайдци, като изрази надежда, че клубът ще го идентифицира и за него ще има последствия. Самият привърженик обаче изобщо не се крие. Късно през нощта той дори публикува в своя профил в социалните мрежи кадри от въпросния епизод, съпроводени с коментара "Ще ми го броят ли за асистенция".

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!
Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

След това той публикува GIF, в който директно споменава и официалната страница на Диего Симеоне. Кадърът е с главния герой от сериала "Офисът" Дейвид Брент и неговата култова реплика "О, колко си корав".

Джони Полтър, както се казва привърженикът, не само не се притеснява, че може да има последствия за него, но придоби и световна популярност. Други фенове на Ливърпул пък отговарят, че клубът трябва да го "накаже" с по-скъп сезонен билет, а освен това той вече никога не бива да плаща за бирата си.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Моуриньо се разбра с Бенфика, очакват го срещи с Челси и Реал Мадрид

Моуриньо се разбра с Бенфика, очакват го срещи с Челси и Реал Мадрид

  • 18 сеп 2025 | 09:48
  • 5734
  • 2
Шампионската лига продължава с нови интригуващи битки

Шампионската лига продължава с нови интригуващи битки

  • 18 сеп 2025 | 07:17
  • 6639
  • 1
Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

  • 18 сеп 2025 | 07:10
  • 403941
  • 13
Гонсало Рамош изравни постижение на Мбапе

Гонсало Рамош изравни постижение на Мбапе

  • 18 сеп 2025 | 06:18
  • 3162
  • 0
ПСЖ опитва да привлече Алексия Путеяс

ПСЖ опитва да привлече Алексия Путеяс

  • 18 сеп 2025 | 05:59
  • 2630
  • 1
Борусия (Д) и Арсенал влизат в спор за халф на Севиля

Борусия (Д) и Арсенал влизат в спор за халф на Севиля

  • 18 сеп 2025 | 05:33
  • 2280
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

  • 18 сеп 2025 | 07:10
  • 403941
  • 13
Оспорван дуел между Арда и ЦСКА под Аязмото

Оспорван дуел между Арда и ЦСКА под Аязмото

  • 18 сеп 2025 | 07:00
  • 11468
  • 31
Шампионската лига продължава с нови интригуващи битки

Шампионската лига продължава с нови интригуващи битки

  • 18 сеп 2025 | 07:17
  • 6639
  • 1
В Израел продължават да спрягат Марин Петков за Макаби (Хайфа)

В Израел продължават да спрягат Марин Петков за Макаби (Хайфа)

  • 18 сеп 2025 | 08:04
  • 7780
  • 16
Ливърпул пренесе сценария с драмата и магията на добавеното време и срещу Атлетико в ШЛ, Исак дебютира

Ливърпул пренесе сценария с драмата и магията на добавеното време и срещу Атлетико в ШЛ, Исак дебютира

  • 17 сеп 2025 | 23:59
  • 45951
  • 42
България "помогна" на Испания да оглави световната ранглиста за първи път от 11 години

България "помогна" на Испания да оглави световната ранглиста за първи път от 11 години

  • 18 сеп 2025 | 12:14
  • 1086
  • 0