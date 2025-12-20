Нюкасъл 2:0 Челси, втори гол на Волтемаде

Нюкасъл води с 2:0 на Челси като домакин в среща от 17-ия кръг в Премиър лийг. Ник Волтемаде вкара и двата гола - първо в 4-тата, а след това и в 20-ата минута.

Нюкасъл търси реванш пред феновете си заради поражението с 0:1 от регионалния съперник Съндърланд в миналия кръг, докато “сините” са в подем, след като с два поредни успеха оставиха зад себе си тежък период от четири срещи без победа.

Ник Волтемаде, който имаше нещастието да си забие автогол срещу в дербито, отново започна от първата минута за Нюкасъл. Енцо Фернандес е на пейката за Челси за сметка на Мойсес Кайседо, като това е единствената разлика от стартовите 11 срещу Евертън в миналия кръг.

Началото беше за домакините, които излязоха напред в резултата още в четвъртата минута с точен удар на Волтемаде - 1:0.

След само още три минути Нюкасъл за малко да стигне до второ попадение, след като Антъни Гордън се оказа сам срещу вратаря, но Санчес спаси удара му. Тук лондончани протестираха, че преди това атакуващият футболист на "свраките" е извършил нарушение срещу Мало Густо преди това.

Гордън се реваншира с блестяща асистенция към Волтемаде за 2:0 в 20-ата минута. Това подаване беше гледано детайлно за евентуална засада, но такава не беше маркирана.