Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Челси
  3. Нюкасъл 2:0 Челси, втори гол на Волтемаде

Нюкасъл 2:0 Челси, втори гол на Волтемаде

  • 20 дек 2025 | 13:28
  • 2290
  • 5

Нюкасъл води с 2:0 на Челси като домакин в среща от 17-ия кръг в Премиър лийг. Ник Волтемаде вкара и двата гола - първо в 4-тата, а след това и в 20-ата минута.

Нюкасъл търси реванш пред феновете си заради поражението с 0:1 от регионалния съперник Съндърланд в миналия кръг, докато “сините” са в подем, след като с два поредни успеха оставиха зад себе си тежък период от четири срещи без победа.

Ник Волтемаде, който имаше нещастието да си забие автогол срещу в дербито, отново започна от първата минута за Нюкасъл. Енцо Фернандес е на пейката за Челси за сметка на Мойсес Кайседо, като това е единствената разлика от стартовите 11 срещу Евертън в миналия кръг.

Началото беше за домакините, които излязоха напред в резултата още в четвъртата минута с точен удар на Волтемаде - 1:0.

След само още три минути Нюкасъл за малко да стигне до второ попадение, след като Антъни Гордън се оказа сам срещу вратаря, но Санчес спаси удара му. Тук лондончани протестираха, че преди това атакуващият футболист на "свраките" е извършил нарушение срещу Мало Густо преди това.

Гордън се реваншира с блестяща асистенция към Волтемаде за 2:0 в 20-ата минута. Това подаване беше гледано детайлно за евентуална засада, но такава не беше маркирана.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Рома и Юве в супер сблъсъка от Серия А този кръг

Рома и Юве в супер сблъсъка от Серия А този кръг

  • 20 дек 2025 | 08:47
  • 3463
  • 2
Реал излиза срещу Севиля с идеята да съкрати разликата на върха

Реал излиза срещу Севиля с идеята да съкрати разликата на върха

  • 20 дек 2025 | 08:41
  • 1894
  • 9
Арсенал няма алтернатива освен победата срещу Евертън

Арсенал няма алтернатива освен победата срещу Евертън

  • 20 дек 2025 | 08:35
  • 1741
  • 4
Тотнъм и Ливърпул в пряк спор за топ 4

Тотнъм и Ливърпул в пряк спор за топ 4

  • 20 дек 2025 | 08:28
  • 1431
  • 1
Сити ще опита да притисне до стената Арсенал поне за няколко часа

Сити ще опита да притисне до стената Арсенал поне за няколко часа

  • 20 дек 2025 | 08:20
  • 3536
  • 4
Ковач: Отборът се подобрява

Ковач: Отборът се подобрява

  • 20 дек 2025 | 06:46
  • 1335
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Безпощаден Джошуа приключи Пол за шест рунда и го нокаутира

Безпощаден Джошуа приключи Пол за шест рунда и го нокаутира

  • 20 дек 2025 | 07:53
  • 45892
  • 69
Решителната дузпа на Имобиле нокаутира Интер и прати Болоня на финал

Решителната дузпа на Имобиле нокаутира Интер и прати Болоня на финал

  • 19 дек 2025 | 23:20
  • 25869
  • 32
Рома и Юве в супер сблъсъка от Серия А този кръг

Рома и Юве в супер сблъсъка от Серия А този кръг

  • 20 дек 2025 | 08:47
  • 3463
  • 2
Сити ще опита да притисне до стената Арсенал поне за няколко часа

Сити ще опита да притисне до стената Арсенал поне за няколко часа

  • 20 дек 2025 | 08:20
  • 3536
  • 4
Кръгът в Sesame НБЛ продължава с интригуващи сблъсъци в Перник, Варна и Пловдив

Кръгът в Sesame НБЛ продължава с интригуващи сблъсъци в Перник, Варна и Пловдив

  • 20 дек 2025 | 07:06
  • 3402
  • 0