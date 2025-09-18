Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Ливърпул
  3. Ливърпул наруши традицията и излезе без нито един англичанин срещу Атлетико Мадрид

Ливърпул наруши традицията и излезе без нито един англичанин срещу Атлетико Мадрид

  • 18 сеп 2025 | 01:04
  • 462
  • 0
Ливърпул наруши традицията и излезе без нито един англичанин срещу Атлетико Мадрид

Ливърпул се изправи срещу Атлетико Мадрид в Шампионската лига в сряда, а треньорът Арне Слот взе забележително решение, избирайки стартов състав без нито един английски футболист. Така след 417 поредни мача в евротурнирите с англичанин в състава, сега традицията бе нарушена.

На резервната скамейка все пак имаше четирима англичани: Фреди Удман, Джо Гомес, Рио Нгумоха и Джейдън Данс, но никой от тях не попадна сред титулярите, а единствено Нгумоха се появи през втората част.

Може би голямата новина бе включването на Александър Исак в стартовия състав. Нападателят направи своя дебют след трансфера си от Нюкасъл на стойност 125 милиона паунда.

Все пак Великобритания бе представена в единайсеторката в лицето на шотландския национал Андрю Робъртсън, който започна като ляв бек и дори отбеляза първия гол в мача.

Срещата предложи много драма, но накрая мърсисайдци триумфираха с 3:2.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Ливърпул пренесе сценария с драмата и магията на добавеното време и срещу Атлетико в ШЛ, Исак дебютира

Ливърпул пренесе сценария с драмата и магията на добавеното време и срещу Атлетико в ШЛ, Исак дебютира

  • 17 сеп 2025 | 23:59
  • 14383
  • 41
Тюрам изведе Интер до успех в Амстердам

Тюрам изведе Интер до успех в Амстердам

  • 17 сеп 2025 | 23:53
  • 6776
  • 3
Байерн нанесе първа загуба на Челси за сезона

Байерн нанесе първа загуба на Челси за сезона

  • 17 сеп 2025 | 23:55
  • 11317
  • 55
Пафос измъкна точка от Олимпиакос в дебюта си

Пафос измъкна точка от Олимпиакос в дебюта си

  • 17 сеп 2025 | 21:53
  • 1440
  • 0
В мач на дебютите Славия (Прага) и Бодьо/Глимт стигнаха до драматично равенство

В мач на дебютите Славия (Прага) и Бодьо/Глимт стигнаха до драматично равенство

  • 17 сеп 2025 | 21:49
  • 3816
  • 4
Победи за фаворитите в днешните сблъсъци в Шампионската лига

Победи за фаворитите в днешните сблъсъци в Шампионската лига

  • 18 сеп 2025 | 00:11
  • 21721
  • 6
Виж всички

Водещи Новини

Победи за фаворитите в днешните сблъсъци в Шампионската лига

Победи за фаворитите в днешните сблъсъци в Шампионската лига

  • 18 сеп 2025 | 00:11
  • 21721
  • 6
Ливърпул пренесе сценария с драмата и магията на добавеното време и срещу Атлетико в ШЛ, Исак дебютира

Ливърпул пренесе сценария с драмата и магията на добавеното време и срещу Атлетико в ШЛ, Исак дебютира

  • 17 сеп 2025 | 23:59
  • 14383
  • 41
Байерн нанесе първа загуба на Челси за сезона

Байерн нанесе първа загуба на Челси за сезона

  • 17 сеп 2025 | 23:55
  • 11317
  • 55
Тюрам изведе Интер до успех в Амстердам

Тюрам изведе Интер до успех в Амстердам

  • 17 сеп 2025 | 23:53
  • 6776
  • 3
ПСЖ започна защитата на титлата си в ШЛ с мощна победа

ПСЖ започна защитата на титлата си в ШЛ с мощна победа

  • 17 сеп 2025 | 23:55
  • 8023
  • 4
Официално: Арда представи Ивелин Попов

Официално: Арда представи Ивелин Попов

  • 17 сеп 2025 | 19:19
  • 16369
  • 34