Арсенал няма алтернатива освен победата срещу Евертън

  • 20 дек 2025 | 08:35
Евертън ще посрещне Арсенал в мач от Премиър лийг на 20 декември 2025 г. Двубоят ще започне в 22:00 часа на стадион "Хил Дикинсън". Срещата ще бъде ръководена от главния съдия Самюъл Барът. Това е важен мач и за двата отбора, като домакините ще се опитат да спрат устрема на лондончани, които в момента са начело в класирането.

Арсенал заема първото място в класирането на Премиър лийг с 36 точки от 16 изиграни мача, като "топчиите" имат впечатляваща голова разлика от 30 отбелязани и само 10 допуснати гола. Евертън се намира на 9-та позиция с 24 точки от същия брой срещи, като "карамелите" са отбелязали 18 гола и са допуснали 19. Разликата от 12 точки между двата отбора показва превъзходството на гостите в първата половина на сезона, но домакините имат шанс да намалят изоставането си и да се доближат до зоната на европейските клубни турнири с евентуална победа в този двубой.

Евертън показва непостоянна форма в последните си пет мача с три победи и две загуби. "Карамелите" загубиха последния си мач срещу Челси с 2:0 (на 13.12.2025), но преди това записаха убедителна победа над Нотингам Форест с 3:0 (на 06.12.2025). Отборът постигна и ценна победа като гост срещу Борнемут с 0:1 (на 02.12.2025), но претърпя тежко поражение от Нюкасъл с 1:4 (на 29.11.2025). Впечатляваща беше и победата им над Манчестър Юнайтед като гост с 0:1 (на 24.11.2025). Арсенал демонстрира стабилна форма с три победи, една загуба и едно равенство в последните си пет мача. "Топчиите" победиха Уулвърхамптън с 2:1 (на 13.12.2025) и разгромиха Брюж с 0:3 в Шампионската лига (на 10.12.2025). Преди това отборът загуби от Астън Вила с 2:1 (на 06.12.2025), но се реваншира с победа над Брентфорд с 2:0 (на 03.12.2025) и завърши наравно с Челси 1:1 (на 30.11.2025).

В последните пет срещи между двата отбора, Арсенал има предимство с две победи, две равенства и без загуба. Последният им двубой завърши наравно 1:1 на 5 април 2025 г. на стадиона на Евертън. Преди това, на 14 декември 2024 г., двата отбора не успяха да си отбележат голове и завършиха 0:0 на "Емирейтс". На 19 май 2024 г. Арсенал победи Евертън с 2:1 в Лондон, а на 17 септември 2023 г. "топчиите" спечелиха с минималното 0:1 при гостуването си на "карамелите". Най-убедителната победа в последните срещи беше на 1 март 2023 г., когато Арсенал разгроми Евертън с 4:0 в Лондон. Историята на срещите показва, че Арсенал има психологическо предимство в този двубой.

