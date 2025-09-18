Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Ливърпул
  3. Слот: За да победиш отбор като Атлетико, трябва да използваш неговите оръжия

Слот: За да победиш отбор като Атлетико, трябва да използваш неговите оръжия

  • 18 сеп 2025 | 02:52
  • 290
  • 0
Слот: За да победиш отбор като Атлетико, трябва да използваш неговите оръжия

Мениджърът на Ливърпул Арне Слот бе щастлив след успеха с 3:2 над Атлетико Мадрид. Победата не дойде никак лесно и мърсисайдци трябваше да покажат характер, за да измъкнат трите точки в добавеното време. Специалистът заяви, че "за да победиш подобен съперник като Атлетико, трябва да използваш неговите оръжия", а именно да покажеш борбеност до последната секунда.

"Ако искаш да победиш отбор като Атлетико, трябва да използваш неговите оръжия. Те имат невероятен характер и ние трябваше да покажем същия характер, за да ги надвием. Мисля, че можехме да си улесним живота. При 2:0 пропуснахме още няколко добри положения. След това при 2:1 през второто полувреме ударихме греда. Бяхме близо, но когато разликата е само един гол, всичко може да се случи, както и стана. Имаше някакъв рикошет и топката влезе. Но ние отново показахме непримиримост, защото в оставащите 10 минути не спряхме да натискаме, натискаме, натискаме и накрая отбелязахме от статично положение", заяви Слот.

Той бе попитан и дали отборът му твърде лесно се отпуска, когато поведе с 2:0.

"Може да се каже, но не ни се е случвало толкова често този сезон. Поведохме с 2:0 след само шест минути. Хубавото е, че показахме борбеност, когато имахме нужда, но сега искам да виждам това през всичките 90 минути. Не искам да мислим за резултата, а да се борим за всяка топка, във всеки един момент", допълни нидерландецът.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Ливърпул пренесе сценария с драмата и магията на добавеното време и срещу Атлетико в ШЛ, Исак дебютира

Ливърпул пренесе сценария с драмата и магията на добавеното време и срещу Атлетико в ШЛ, Исак дебютира

  • 17 сеп 2025 | 23:59
  • 15946
  • 41
Тюрам изведе Интер до успех в Амстердам

Тюрам изведе Интер до успех в Амстердам

  • 17 сеп 2025 | 23:53
  • 7419
  • 3
Байерн нанесе първа загуба на Челси за сезона

Байерн нанесе първа загуба на Челси за сезона

  • 17 сеп 2025 | 23:55
  • 12338
  • 55
Пафос измъкна точка от Олимпиакос в дебюта си

Пафос измъкна точка от Олимпиакос в дебюта си

  • 17 сеп 2025 | 21:53
  • 1516
  • 0
В мач на дебютите Славия (Прага) и Бодьо/Глимт стигнаха до драматично равенство

В мач на дебютите Славия (Прага) и Бодьо/Глимт стигнаха до драматично равенство

  • 17 сеп 2025 | 21:49
  • 4062
  • 4
Победи за фаворитите в днешните сблъсъци в Шампионската лига

Победи за фаворитите в днешните сблъсъци в Шампионската лига

  • 18 сеп 2025 | 00:11
  • 22866
  • 6
Виж всички

Водещи Новини

Победи за фаворитите в днешните сблъсъци в Шампионската лига

Победи за фаворитите в днешните сблъсъци в Шампионската лига

  • 18 сеп 2025 | 00:11
  • 22866
  • 6
Ливърпул пренесе сценария с драмата и магията на добавеното време и срещу Атлетико в ШЛ, Исак дебютира

Ливърпул пренесе сценария с драмата и магията на добавеното време и срещу Атлетико в ШЛ, Исак дебютира

  • 17 сеп 2025 | 23:59
  • 15946
  • 41
Байерн нанесе първа загуба на Челси за сезона

Байерн нанесе първа загуба на Челси за сезона

  • 17 сеп 2025 | 23:55
  • 12338
  • 55
Тюрам изведе Интер до успех в Амстердам

Тюрам изведе Интер до успех в Амстердам

  • 17 сеп 2025 | 23:53
  • 7419
  • 3
ПСЖ започна защитата на титлата си в ШЛ с мощна победа

ПСЖ започна защитата на титлата си в ШЛ с мощна победа

  • 17 сеп 2025 | 23:55
  • 8809
  • 4
Официално: Арда представи Ивелин Попов

Официално: Арда представи Ивелин Попов

  • 17 сеп 2025 | 19:19
  • 16934
  • 35