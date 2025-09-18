Слот: За да победиш отбор като Атлетико, трябва да използваш неговите оръжия

Мениджърът на Ливърпул Арне Слот бе щастлив след успеха с 3:2 над Атлетико Мадрид. Победата не дойде никак лесно и мърсисайдци трябваше да покажат характер, за да измъкнат трите точки в добавеното време. Специалистът заяви, че "за да победиш подобен съперник като Атлетико, трябва да използваш неговите оръжия", а именно да покажеш борбеност до последната секунда.

"Ако искаш да победиш отбор като Атлетико, трябва да използваш неговите оръжия. Те имат невероятен характер и ние трябваше да покажем същия характер, за да ги надвием. Мисля, че можехме да си улесним живота. При 2:0 пропуснахме още няколко добри положения. След това при 2:1 през второто полувреме ударихме греда. Бяхме близо, но когато разликата е само един гол, всичко може да се случи, както и стана. Имаше някакъв рикошет и топката влезе. Но ние отново показахме непримиримост, защото в оставащите 10 минути не спряхме да натискаме, натискаме, натискаме и накрая отбелязахме от статично положение", заяви Слот.

Той бе попитан и дали отборът му твърде лесно се отпуска, когато поведе с 2:0.

"Може да се каже, но не ни се е случвало толкова често този сезон. Поведохме с 2:0 след само шест минути. Хубавото е, че показахме борбеност, когато имахме нужда, но сега искам да виждам това през всичките 90 минути. Не искам да мислим за резултата, а да се борим за всяка топка, във всеки един момент", допълни нидерландецът.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages