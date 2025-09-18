Исак: Невероятна вечер, благодаря ви за топлото посрещане

Рекордната покупка на Ливърпул Александър Исак дебютира с червената фланелка в зрелищния двубой с Атлетико Мадрид от първия кръг на основната фаза на Шампионската лига. Шведът започна като титуляр и остана на терена до 58-ата минута, като се понрави на феновете на "Анфийлд" с активността си. Преди този мач той имаше само 18 игрови минути за сезона, които записа в мача на Швеция с Косово. Мениджърът на Ливърпул Арне Слот призна след срещата, че е останал приятно изненадан, защото Исак е бил в по-добра форма, отколкото самият нидерландец е очаквал.

Шведът днес публикува своя снимка в профила си в "Инстаграм", към която добави и своята благодарност към феновете: "Невероятна вечер за дебют. Благодаря ви за топлото посрещане".

Слот на вчерашната си пресконференция отказа да разкрие дали Исак ще започне като титуляр и в дербито с Евертън през уикенда. Той заяви следното: "Може да кажете на Дейвид Мойс, че няма да играе 90 минути. Настина съм щастлив, че днес имаше възможност да започне. Той беше добър, а след това Юго влезе и също изигра голяма роля. Имаме двама страхотни централни нападатели и ще ги използваме и двамата през целия период, в който са тук".