Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Очаквайте в 16:00 Хулио Веласкес разкрива тайната за успех в дербито с Лудогорец
  1. Sportal.bg
  2. Ливърпул
  3. Исак: Невероятна вечер, благодаря ви за топлото посрещане

Исак: Невероятна вечер, благодаря ви за топлото посрещане

  • 18 сеп 2025 | 14:10
  • 939
  • 0
Исак: Невероятна вечер, благодаря ви за топлото посрещане

Рекордната покупка на Ливърпул Александър Исак дебютира с червената фланелка в зрелищния двубой с Атлетико Мадрид от първия кръг на основната фаза на Шампионската лига. Шведът започна като титуляр и остана на терена до 58-ата минута, като се понрави на феновете на "Анфийлд" с активността си. Преди този мач той имаше само 18 игрови минути за сезона, които записа в мача на Швеция с Косово. Мениджърът на Ливърпул Арне Слот призна след срещата, че е останал приятно изненадан, защото Исак е бил в по-добра форма, отколкото самият нидерландец е очаквал.

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!
Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

Шведът днес публикува своя снимка в профила си в "Инстаграм", към която добави и своята благодарност към феновете: "Невероятна вечер за дебют. Благодаря ви за топлото посрещане".

Слот на вчерашната си пресконференция отказа да разкрие дали Исак ще започне като титуляр и в дербито с Евертън през уикенда. Той заяви следното: "Може да кажете на Дейвид Мойс, че няма да играе 90 минути. Настина съм щастлив, че днес имаше възможност да започне. Той беше добър, а след това Юго влезе и също изигра голяма роля. Имаме двама страхотни централни нападатели и ще ги използваме и двамата през целия период, в който са тук".

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Моуриньо се разбра с Бенфика, очакват го срещи с Челси и Реал Мадрид

Моуриньо се разбра с Бенфика, очакват го срещи с Челси и Реал Мадрид

  • 18 сеп 2025 | 09:48
  • 9915
  • 6
Шампионската лига продължава с нови интригуващи битки

Шампионската лига продължава с нови интригуващи битки

  • 18 сеп 2025 | 07:17
  • 8993
  • 1
Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

  • 18 сеп 2025 | 07:10
  • 405892
  • 13
Гонсало Рамош изравни постижение на Мбапе

Гонсало Рамош изравни постижение на Мбапе

  • 18 сеп 2025 | 06:18
  • 3415
  • 0
ПСЖ опитва да привлече Алексия Путеяс

ПСЖ опитва да привлече Алексия Путеяс

  • 18 сеп 2025 | 05:59
  • 2873
  • 2
Борусия (Д) и Арсенал влизат в спор за халф на Севиля

Борусия (Д) и Арсенал влизат в спор за халф на Севиля

  • 18 сеп 2025 | 05:33
  • 2598
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА с два пъти по-големи заплати от Левски, но обяви огромна загуба, Лудогорец с почти 69 млн. лв. приходи

ЦСКА с два пъти по-големи заплати от Левски, но обяви огромна загуба, Лудогорец с почти 69 млн. лв. приходи

  • 18 сеп 2025 | 15:20
  • 4562
  • 5
Веласкес говори преди битката с Лудогорец - очаквайте на живо!

Веласкес говори преди битката с Лудогорец - очаквайте на живо!

  • 18 сеп 2025 | 15:30
  • 612
  • 0
Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

  • 18 сеп 2025 | 07:10
  • 405892
  • 13
Апоел Тел Авив изпрати Боби Младенов в друг отбор

Апоел Тел Авив изпрати Боби Младенов в друг отбор

  • 18 сеп 2025 | 15:18
  • 2046
  • 0
Шампионската лига продължава с нови интригуващи битки

Шампионската лига продължава с нови интригуващи битки

  • 18 сеп 2025 | 07:17
  • 8993
  • 1
България "помогна" на Испания да оглави световната ранглиста за първи път от 11 години

България "помогна" на Испания да оглави световната ранглиста за първи път от 11 години

  • 18 сеп 2025 | 12:14
  • 5648
  • 1