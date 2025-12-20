Тотнъм и Ливърпул в пряк спор за топ 4

Тотнъм ще приеме Ливърпул в мач от Премиър лийг на 20 декември 2025 г. Двубоят ще започне в 19:30 часа на стадион "Тотнъм Хотспър". Срещата ще бъде ръководена от главния съдия Джон Бруукс. Това е един от най-очакваните мачове от програмата на английското първенство този уикенд, който традиционно предлага зрелищен футбол.

Екитике поведе Ливърпул към успех, Салах се завърна

Ливърпул заема седмата позиция в класирането с 26 точки от 16 изиграни мача, докато Тотнъм е на 11-то място с 22 точки от същия брой срещи. Мърсисайдци имат преднина от 4 точки пред лондончани и победа в този двубой би им позволила да се доближат до зоната на европейските клубни турнири. Тотнъм се нуждае от трите точки, за да подобри позицията си в средата на таблицата и да намали изоставането си от горната половина. И двата отбора имат положителна голова разлика – Ливърпул с 26 отбелязани и 24 допуснати гола, а Тотнъм с 25 вкарани и 21 получени.

Нотингам Форест разби Тотнъм, Викарио отново на мушката

Тотнъм показва непостоянна форма в последните си пет мача с две победи, едно равенство и две загуби. Лондончани претърпяха тежко поражение в последния си мач от Нотингам Форест (0:3) на 14 декември. Преди това обаче постигнаха убедителна победа над Славия (Прага) в Шампионската лига (3:0) на 9 декември и над Брентфорд (2:0) в Премиър лийг на 6 декември. Тимът завърши наравно с Нюкасъл (2:2) на 2 декември и загуби от Фулъм (1:2) на 29 ноември. Ливърпул демонстрира по-стабилна форма с три победи и две равенства в последните си пет срещи. Мърсисайдци победиха Брайтън (2:0) на 13 декември и постигнаха ценен успех като гост срещу Интер (0:1) в Шампионската лига на 9 декември. Преди това записаха две последователни равенства – с Лийдс (3:3) на 6 декември и със Съндърланд (1:1) на 3 декември. На 30 ноември тимът победи Уест Хам като гост (0:2).

Историята на последните пет сблъсъка между двата отбора показва категорично превъзходство на Ливърпул с четири победи срещу само една за Тотнъм. Последната среща между тях се състоя на 27 април 2025 г. в Премиър лийг, когато Ливърпул разгроми Тотнъм с 5:1. Преди това мърсисайдци постигнаха още една убедителна победа с 4:0 в мач от Карабао Къп на 6 февруари 2025 г. Единственият успех на Тотнъм дойде на 8 януари 2025 г. отново в Карабао Къп с минималното 1:0. В последните два сезона от Премиър лийг Ливърпул демонстрира превъзходство с победи от 3:6 като гост на 22 декември 2024 г. и 4:2 като домакин на 5 май 2024 г. Общо в последните пет мача Ливърпул е отбелязал 19 гола срещу 7 за Тотнъм.