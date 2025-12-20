Популярни
Тотнъм и Ливърпул в пряк спор за топ 4

  • 20 дек 2025 | 08:28
  • 199
  • 0
Тотнъм ще приеме Ливърпул в мач от Премиър лийг на 20 декември 2025 г. Двубоят ще започне в 19:30 часа на стадион "Тотнъм Хотспър". Срещата ще бъде ръководена от главния съдия Джон Бруукс. Това е един от най-очакваните мачове от програмата на английското първенство този уикенд, който традиционно предлага зрелищен футбол.

Екитике поведе Ливърпул към успех, Салах се завърна
Екитике поведе Ливърпул към успех, Салах се завърна

Ливърпул заема седмата позиция в класирането с 26 точки от 16 изиграни мача, докато Тотнъм е на 11-то място с 22 точки от същия брой срещи. Мърсисайдци имат преднина от 4 точки пред лондончани и победа в този двубой би им позволила да се доближат до зоната на европейските клубни турнири. Тотнъм се нуждае от трите точки, за да подобри позицията си в средата на таблицата и да намали изоставането си от горната половина. И двата отбора имат положителна голова разлика – Ливърпул с 26 отбелязани и 24 допуснати гола, а Тотнъм с 25 вкарани и 21 получени.

Нотингам Форест разби Тотнъм, Викарио отново на мушката
Нотингам Форест разби Тотнъм, Викарио отново на мушката

Тотнъм показва непостоянна форма в последните си пет мача с две победи, едно равенство и две загуби. Лондончани претърпяха тежко поражение в последния си мач от Нотингам Форест (0:3) на 14 декември. Преди това обаче постигнаха убедителна победа над Славия (Прага) в Шампионската лига (3:0) на 9 декември и над Брентфорд (2:0) в Премиър лийг на 6 декември. Тимът завърши наравно с Нюкасъл (2:2) на 2 декември и загуби от Фулъм (1:2) на 29 ноември. Ливърпул демонстрира по-стабилна форма с три победи и две равенства в последните си пет срещи. Мърсисайдци победиха Брайтън (2:0) на 13 декември и постигнаха ценен успех като гост срещу Интер (0:1) в Шампионската лига на 9 декември. Преди това записаха две последователни равенства – с Лийдс (3:3) на 6 декември и със Съндърланд (1:1) на 3 декември. На 30 ноември тимът победи Уест Хам като гост (0:2).

Историята на последните пет сблъсъка между двата отбора показва категорично превъзходство на Ливърпул с четири победи срещу само една за Тотнъм. Последната среща между тях се състоя на 27 април 2025 г. в Премиър лийг, когато Ливърпул разгроми Тотнъм с 5:1. Преди това мърсисайдци постигнаха още една убедителна победа с 4:0 в мач от Карабао Къп на 6 февруари 2025 г. Единственият успех на Тотнъм дойде на 8 януари 2025 г. отново в Карабао Къп с минималното 1:0. В последните два сезона от Премиър лийг Ливърпул демонстрира превъзходство с победи от 3:6 като гост на 22 декември 2024 г. и 4:2 като домакин на 5 май 2024 г. Общо в последните пет мача Ливърпул е отбелязал 19 гола срещу 7 за Тотнъм.

