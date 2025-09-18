Популярни
  Фенът от снощния инцидент отрече да е отправял расистки обиди и заяви, че е бил наплют от помощника на Симеоне

  • 18 сеп 2025 | 13:31
  • 1706
  • 0
Джони Полтър - привърженикът на Ливърпул, който за часове придоби световна известност заради конфликта си с треньора на Атлетико Мадрид Диего Симеоне, публикува видео с обяснения за инцидента. Фенът отрече да отправял каквито и да било расистки обиди, за които намекна аржентинецът. Освен това Полтър твърди, че самият той е бил наплют от един от помощниците на Симеоне.

"Искам да споделя нещо относно случилото се снощи със Симеоне. Мисля, че той е до известна степен страхливец. Когато отиде да даде пресконференцията си след мача, испанските медии го попитаха какво е било казано, дали е било расистко, свързано с Фолклендската война и всички тези глупости. Не беше казани нищо расистко, нито беше спомената Фолклендската война от мен или който и да било друг. Но фактът, че беше попитан и не отговори, а просто си тръгна, остави вратата отворена за спекулации по целия свят. Получих съобщения във всяка социална платформа, в които хората ме питат какво са му казал. Не съм му казал нищо осен... (б.ред. - показва жест със среден пръст) и "Ма****а т, ние спечелихме", което в общи линии правеше и той. Когато вкараха изравнителния гол, неговият асистент се радваше пред нас и ни наричаше "скапаняци" и други подобни неща. И неговият асистент след това дойде и ме наплю", обясни фенът във видеообръщение.

Снимки: Gettyimages

