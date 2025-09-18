Симеоне: Истината е, че стана доста красив мач

Треньорът на Атлетико Мадрид Диего Симеоне прие философски загубата с 2:3 от Ливърпул на старта в Шампионската лига. Той заяви, че е станал красив мач и похвали представянето на своите играчи.

"Истината е, че стана доста красив мач, пред фантастични фенове, срещу отбор, пълен със страхотни футболисти. Ние имахме своите оръжия и направихме всичко, за да вкараме мача в посоката, която искахме. Смятам, че бяхме доста опасни", заяви Симеоне.

"Дюшекчиите" бяха близо до това да си тръгнат с точка, но бяха попарени от гол на Вирджил ван Дайк в добавеното време.

"Ливърпул е смел отбор, те го показаха още през миналия сезон, като се представиха силно и в Шампионската лига. Ние имахме своите козове и дойдохме тук, за да изиграем добър мач. Знаем, че тези мачове са дълги. Резервите помогнаха да компенсираме това, което се случи в началните минути. След това обаче се случи, каквото се случи", допълни аржентинецът.

Снимки: Gettyimages