  Големи дербита в Шампионската лига

Големи дербита в Шампионската лига

  • 17 сеп 2025 | 07:45
  • 144
  • 0
Големи дербита в Шампионската лига

Вторият ден от програмата на Шампионската лига предлага няколко изключителни интересни мача. Феновете със сигурност очакват с нетърпение сблъсъците Ливърпул - Атлетико Мадрид, Байерн (Мюнхен) - Челси и Аякс - Интер. На сцената излизат още актуалният носител на трофея Пари Сен Жермен и дебютантите Бодьо/Глимт и Пафос.

Кипърският тим ще гостува на Олимпиакос от 19:45 часа. Гръцкият гранд със сигурност е фаворит, но Пафос вече доказа, че не е за подценяване с представянето си в квалификациите на турнира. В същия час започва и срещата Славия (Прага) - Бодьо/Глимт.

Ливърпул ще се опита да стартира с победа срещу Атлетико Мадрид. Двата отбора са се срещали неведнъж, като за последно това се случи през 2021 година, когато мърсисайдци постигнаха две победи - 3:2 на "Метрополитано" и 2:0 на "Анфийлд".

Байерн (Мюнхен) и Челси също имат стари сметки за уреждане. Една от най-болезнените загуби в историята на баварците беше именно от Челси във финала на Шампионската лига през 2012 година. Тогава мюнхенският гранд отстъпи след изпълнение на дузпи на "Алианц Арена", а още следващата година надви "сините" във финала за Суперкупата на Европа. През 2020 година двата тима се изправиха един срещу друг на 1/8-финалите в Шампионската лига и Байерн беше безпощаден 3:0 и 4:1.

ПСЖ започва защитата на титлата с домакинство на Аталанта. Парижани нямат грешна стъпка от началото на сезона, а Аталанта е в процес на обновяване след раздялата с Джан Пиеро Гасперини. Очакванията са за атрактивен и резултатен мач на "Парк де Пренс".

Финалистът от миналия сезон Интер ще гостува на Аякс. Два от грандовете на европейския футбол не са се срещали в официален мач от 2006 година.

