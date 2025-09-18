Популярни
Симеоне обясни защо тръгна да се разправя с феновете на Ливърпул
  18 сеп 2025
  • 2849
  • 1
Наставникът на Атлетико Мадрид Диего Симеоне даде своето обяснение за хаоса и разправиите след драматичния късен гол на Вирджил ван Дайк във вратата на “дюшекчиите” снощи на “Анфийлд”.

След попадението, с което Ливърпул изтръгна победата с 3:2, аржентинският наставник тръгна да се разправя с фен на домакините и едва бе удържан от стюардите, като около треньорската зона настана истинско меле. Заради проявите си Симеоне бе изгонен от главния съдия и няма да води отбора си в следващия мач в Шампионската лига - домакинството на Айнтрахт (Франкфурт).

След срещата емоционалният специалист коментира ситуацията: “Нека поговорим за това, което се отнася до мен. Ние сме на място, където нямаме право да отговаряме или да реагираме, нали? Никога не е добре, когато реагираме като мениджъри, нали? Ние сме хората на сцената и трябва да се държим добре.

Но ако има расистки коментари или обиди, можем да се ядосаме и да отвърнем. Мениджърите, от мястото, на което сме, биват обиждани през целия мач. Когато отбелязаха третия гол, той (б.ред. - въпросният фен на Ливърпул) се обърна и ме обиди, когато се обърнах, аз съм човек и съм човешко същество”.

Симеоне продължи: “Няма да се впускам в подробности за естеството на обидите. Не искам да се замесвам в това, не искам да водя тази дискусия. Трябва да си остана на мястото. Знам какво се случи зад скамейката на мениджъра. Не мога да реша проблемите на обществото с една пресконференция. Трябва да се примиря с това”.

“Реакцията ми на обидата не е оправдана, но не знаете какво е да те обиждат 90 минути без спирка. С цялото напрежение се случва това, което се случи. Съдията? Каза ми, че ме разбира, но се надявам Ливърпул да подобри това и ако идентифицират човека, който го направи, да има последствия за него“, каза още наставникът на Атлети.

