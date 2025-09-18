Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Атлетико Мадрид
  3. Хаос на "Анфийлд": Симеоне налетя на фен на Ливърпул

Хаос на "Анфийлд": Симеоне налетя на фен на Ливърпул

  • 18 сеп 2025 | 00:47
  • 486
  • 0
Хаос на "Анфийлд": Симеоне налетя на фен на Ливърпул

Футболистите на Атлетико Мадрид загубиха на старта на новия сезон в Шампионската лига от Ливърпул като гост с 2:3, а драматичният край на мача беше допълнително нажежен от треньора на испанския отбор Диего Симеоне.

Вирджил ван Дайк отбеляза победния гол в добавеното време и отпразнува доста бурно това попадение. Това празненство не се хареса на Чоло Симеоне, който тръгна да се разправя феновете на Ливърпул. Според наставника няколко души са му показали среден пръст и са го обиждали. Той се опита да обясни това на четвъртия съдия, но той вече беше съобщил на главния съдия, че Симеоне е прекалил.

Охраната на Ливърпул трябваше да се намеси с повече от четирима души, за да раздели Симеоне от провокиращите фенове. И дори след като първоначално беше отстранен от други членове на щаба, колоритният треньор се намеси за втори път в сблъсъка, за да търси обяснения. След това италианският съдия Мариани бързо реши, че е достатъчно. Той изгони Симеоне с червен картон от терена.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Ливърпул пренесе сценария с драмата и магията на добавеното време и срещу Атлетико в ШЛ, Исак дебютира

Ливърпул пренесе сценария с драмата и магията на добавеното време и срещу Атлетико в ШЛ, Исак дебютира

  • 17 сеп 2025 | 23:59
  • 14369
  • 41
Тюрам изведе Интер до успех в Амстердам

Тюрам изведе Интер до успех в Амстердам

  • 17 сеп 2025 | 23:53
  • 6776
  • 3
Байерн нанесе първа загуба на Челси за сезона

Байерн нанесе първа загуба на Челси за сезона

  • 17 сеп 2025 | 23:55
  • 11316
  • 55
Пафос измъкна точка от Олимпиакос в дебюта си

Пафос измъкна точка от Олимпиакос в дебюта си

  • 17 сеп 2025 | 21:53
  • 1440
  • 0
В мач на дебютите Славия (Прага) и Бодьо/Глимт стигнаха до драматично равенство

В мач на дебютите Славия (Прага) и Бодьо/Глимт стигнаха до драматично равенство

  • 17 сеп 2025 | 21:49
  • 3815
  • 4
Победи за фаворитите в днешните сблъсъци в Шампионската лига

Победи за фаворитите в днешните сблъсъци в Шампионската лига

  • 18 сеп 2025 | 00:11
  • 21718
  • 6
Виж всички

Водещи Новини

Победи за фаворитите в днешните сблъсъци в Шампионската лига

Победи за фаворитите в днешните сблъсъци в Шампионската лига

  • 18 сеп 2025 | 00:11
  • 21718
  • 6
Ливърпул пренесе сценария с драмата и магията на добавеното време и срещу Атлетико в ШЛ, Исак дебютира

Ливърпул пренесе сценария с драмата и магията на добавеното време и срещу Атлетико в ШЛ, Исак дебютира

  • 17 сеп 2025 | 23:59
  • 14369
  • 41
Байерн нанесе първа загуба на Челси за сезона

Байерн нанесе първа загуба на Челси за сезона

  • 17 сеп 2025 | 23:55
  • 11316
  • 55
Тюрам изведе Интер до успех в Амстердам

Тюрам изведе Интер до успех в Амстердам

  • 17 сеп 2025 | 23:53
  • 6776
  • 3
ПСЖ започна защитата на титлата си в ШЛ с мощна победа

ПСЖ започна защитата на титлата си в ШЛ с мощна победа

  • 17 сеп 2025 | 23:55
  • 8019
  • 4
Официално: Арда представи Ивелин Попов

Официално: Арда представи Ивелин Попов

  • 17 сеп 2025 | 19:19
  • 16367
  • 34