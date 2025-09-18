Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Левски
  3. В Израел продължават да спрягат Марин Петков за Макаби (Хайфа)

В Израел продължават да спрягат Марин Петков за Макаби (Хайфа)

  • 18 сеп 2025 | 08:04
  • 3619
  • 5
Слушай на живо
Слушай на живо: Левски - Лудогорец

Израелският гранд Макаби (Хайфа) не се отказва от привличането на Марин Петков. Така пишат медиите в страната, като се позовават и на освободената квота за още един чужденец в отбора. Това е станало факт, след като французинът Пиер Корно е взел гражданство и в Израел посочват, че Макаби е готов да вземе българския национал. Клубът има време до 21 септември, като първата оферта не удовлетвори Левски и тя категорично бе отхвърлена.

През това лято около името на Марин не спираше да се шуми. Преди мачовете с Брага от квалификациите за същинската фаза на Лига Европа той бе с единия крак в Ракув. Шефът на полския клуб Артур Платек, познат у нас от работата си в Ботев Пд, дори бе на „Герена“, за да финализира преговорите. Сините обаче предпочетоха да задържат Петков за реванша в Португалия и сделката пропадна. След това не се стигна и до преминаването му в италианския втородивизионен Монца.

Ново 20: Марин Петков може да продължи кариерата си в Израел
Ново 20: Марин Петков може да продължи кариерата си в Израел

Сериозен интерес има и към друг играч на Левски. Става въпрос за Мустафа Сангаре. Французинът е желан от Есперанс Тунис, но сините са отхвърлили 1.5 млн. евро за правата му.

Следвай ни:

Снимки: Sportal.bg

Още от БГ Футбол

Черно море отказа финансова помощ от общината

Черно море отказа финансова помощ от общината

  • 17 сеп 2025 | 22:56
  • 3397
  • 1
Абди Абдиков блести при хикс на Банско срещу Септември (Симитли)

Абди Абдиков блести при хикс на Банско срещу Септември (Симитли)

  • 17 сеп 2025 | 21:18
  • 2404
  • 0
Ясни са аматьорите, класирали се за същинската фаза на турнира за купата на България

Ясни са аматьорите, класирали се за същинската фаза на турнира за купата на България

  • 17 сеп 2025 | 21:06
  • 3829
  • 0
Дузпи осигуриха победа на Загорец над Нефтохимик за купата на България

Дузпи осигуриха победа на Загорец над Нефтохимик за купата на България

  • 17 сеп 2025 | 20:52
  • 2039
  • 0
Спартак (Пловдив) eлиминира Родопа за купата на България

Спартак (Пловдив) eлиминира Родопа за купата на България

  • 17 сеп 2025 | 20:38
  • 1936
  • 3
Рилски спортист би в Костинброд и отново поведе на Югозапад

Рилски спортист би в Костинброд и отново поведе на Югозапад

  • 17 сеп 2025 | 20:23
  • 2839
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

  • 18 сеп 2025 | 07:10
  • 401891
  • 13
Оспорван дуел между Арда и ЦСКА под Аязмото

Оспорван дуел между Арда и ЦСКА под Аязмото

  • 18 сеп 2025 | 07:00
  • 6330
  • 21
Шампионската лига продължава с нови интригуващи битки

Шампионската лига продължава с нови интригуващи битки

  • 18 сеп 2025 | 07:17
  • 3874
  • 1
Ливърпул пренесе сценария с драмата и магията на добавеното време и срещу Атлетико в ШЛ, Исак дебютира

Ливърпул пренесе сценария с драмата и магията на добавеното време и срещу Атлетико в ШЛ, Исак дебютира

  • 17 сеп 2025 | 23:59
  • 39987
  • 42
Байерн нанесе първа загуба на Челси за сезона

Байерн нанесе първа загуба на Челси за сезона

  • 17 сеп 2025 | 23:55
  • 30560
  • 55