  1. Sportal.bg
  2. Левски
  Левски обяви програмата си до дербито с Лудогорец

Левски обяви програмата си до дербито с Лудогорец

  • 15 сеп 2025 | 11:02
  • 497
  • 0

Левски обяви програмата си до двубоя с Лудогорец. “Сините” ще имат три тренировки до дербито с “орлите”, като две от тях ще бъдат открити за представители на медиите и феновете.

Съдийската комисия отряза Левски - български рефери ще свирят дербито с Лудогорец
Съдийската комисия отряза Левски - български рефери ще свирят дербито с Лудогорец

Ето какво пишат от Левски:

Програмата на представителния отбор на „Левски“ до 19 септември, петък, е следната:

15 септември, понеделник:

11:00 часа – тренировка – стадион „Георги Аспарухов“ – (открита за привържениците и представителите на медиите)

16 септември, вторник:

ПОЧИВЕН ДЕН

17 септември, сряда:

11:00 часа – тренировка – стадион „Георги Аспарухов“ – (закрита за привържениците и представителите на медиите)

18 септември, четвъртък:

11:00 часа – тренировка – стадион „Георги Аспарухов“ – (открита за представителите на медиите в първите 15 минути)

19 септември, петък:

20:30 часа – „Левски“ – „Лудогорец“ – Първа лига, 9-ти кръг – стадион „Георги Аспарухов“

