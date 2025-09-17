Хулио Веласкес ще говори преди дербито с Лудогорец

Старши треньорът на Левски Хулио Веласкес ще даде пресконференция преди двубоя от 9-ия кръг на efbet Лига срещу Лудогорец. Брифингът ще се проведе в 16:00 часа в четвъртък, 18 септември, в залата за пресконференции в Сектор В на стадион "Георги Аспарухов".

Утрешната тренировка стартира в 11:00 часа и ще се проведе на "Герена". Заниманието ще бъде открито за представители на медиите в първите 15 минути.

Дербито за първото място в efbet Лига е в петък, 19 септември, от 20:30 часа на стадион "Георги Аспарухов". "Сините" се намират на върха в класирането, като имат преднина от две точки пред разградчани.