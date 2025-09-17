Популярни
Хулио Веласкес ще говори преди дербито с Лудогорец

  • 17 сеп 2025 | 17:43
  • 675
  • 0
Слушай на живо
Слушай на живо: Левски - Лудогорец

Старши треньорът на Левски Хулио Веласкес ще даде пресконференция преди двубоя от 9-ия кръг на efbet Лига срещу Лудогорец. Брифингът ще се проведе в 16:00 часа в четвъртък, 18 септември, в залата за пресконференции в Сектор В на стадион "Георги Аспарухов".

Утрешната тренировка стартира в 11:00 часа и ще се проведе на "Герена". Заниманието ще бъде открито за представители на медиите в първите 15 минути.

Левски разпродаде още един сектор за мача с Лудогорец
Левски разпродаде още един сектор за мача с Лудогорец

Дербито за първото място в efbet Лига е в петък, 19 септември, от 20:30 часа на стадион "Георги Аспарухов". "Сините" се намират на върха в класирането, като имат преднина от две точки пред разградчани.

ЦСКА 1948 обяви трансфера на френския халф с близо 100 мача в Лига 1

ЦСКА 1948 обяви трансфера на френския халф с близо 100 мача в Лига 1

  • 17 сеп 2025 | 15:58
  • 3003
  • 1
Лудогорец, ЦСКА, Левски и останалите родни клубове харчат и продават за милиони, ФИФА обяви сумите

  • 17 сеп 2025 | 15:33
  • 19474
  • 21

Лудогорец, ЦСКА, Левски и останалите родни клубове харчат и продават за милиони, ФИФА обяви сумите

  • 17 сеп 2025 | 15:33
  • 19474
  • 21
Шеф на Спартак (Варна): Парите от Общината отиват за дълга към НАП

Шеф на Спартак (Варна): Парите от Общината отиват за дълга към НАП

  • 17 сеп 2025 | 15:23
  • 657
  • 0
Отлична новина за Спартак (Варна)

Отлична новина за Спартак (Варна)

  • 17 сеп 2025 | 13:54
  • 9450
  • 11
Талант на Нефтохимик спечели приза за най-красив гол на месец август

Талант на Нефтохимик спечели приза за най-красив гол на месец август

  • 17 сеп 2025 | 13:34
  • 792
  • 0
Завърши стартовият етап на националната тестова батерия

Завърши стартовият етап на националната тестова батерия

  • 17 сеп 2025 | 13:13
  • 968
  • 0
Официално: Арда представи Ивелин Попов

Официално: Арда представи Ивелин Попов

  • 17 сеп 2025 | 19:19
  • 1066
  • 0
Лудогорец, ЦСКА, Левски и останалите родни клубове харчат и продават за милиони, ФИФА обяви сумите

  • 17 сеп 2025 | 15:33
  • 19474
  • 21

Лудогорец, ЦСКА, Левски и останалите родни клубове харчат и продават за милиони, ФИФА обяви сумите

  • 17 сеп 2025 | 15:33
  • 19474
  • 21
Перфектни! България с 3 от 3 на Световното първенство

Перфектни! България с 3 от 3 на Световното първенство

  • 17 сеп 2025 | 09:18
  • 69963
  • 43
Страхотен Саръбоюков пети в света в скока на дължина, титла за Фурлани

Страхотен Саръбоюков пети в света в скока на дължина, титла за Фурлани

  • 17 сеп 2025 | 16:15
  • 8120
  • 12
Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

  • 17 сеп 2025 | 08:10
  • 386337
  • 11
България срещу Португалия на 1/8-финал на Световното

България срещу Португалия на 1/8-финал на Световното

  • 17 сеп 2025 | 14:32
  • 21287
  • 10