Елитна група до 17 години: Септември - Левски 0:0
Левски или Лудогорец? Познай изхода от двубоя и може да спечелиш 65-инчов 4K Ultra HD телевизор!

  • 15 сеп 2025 | 16:15
  • 1334
  • 4
Левски и Лудогорец се изправят един срещу друг в мач от 9-ия кръг на efbet Лига — двубой, който ще даде ясна индикация за развитието на двата отбора през сезона. Трудно е да се посочи фаворит, но с твоята прогноза можеш да спечелиш 65-инчов 4K Ultra HD телевизор.

Дали играчите на Веласкес ще надиграят тези на Мота и ще запазят лидерството? Отговорът идва в петък от 20:30 ч. Дотогава може да се регистрираш в нашата платформа и да изпратиш своята прогноза.

Не спирайте дотук – нашата платформа предлага още безплатни игри с вълнуващи награди. От телевизор до изключителни спортни сувенири, всяка игра е шанс за голяма печалба.

Бялцалиев с критика към СК, но за български съдия на дербито

  • 15 сеп 2025 | 16:00
  • 744
  • 0
БФС удостои Петър Зехтински с почетен плакет

  • 15 сеп 2025 | 15:54
  • 534
  • 0
Гьоко Хаджиевски бързо печели сърцата на феновете на Спартак (Варна)

  • 15 сеп 2025 | 15:25
  • 875
  • 1
Илиан Илиев изненадал Георги Иванов, шефът на БФС ще обяви новия селекционер на 24 септември

  • 15 сеп 2025 | 14:49
  • 5834
  • 11
Георги Иванов откри реновиран стадион в Бургас

  • 15 сеп 2025 | 14:25
  • 1299
  • 2
Левски, Лудогорец и новата реалност: 14-годишната игрова хегемония на “орлите” приключи

  • 15 сеп 2025 | 14:00
  • 46374
  • 49
Драма в 5 части! България излъга Словения и е на 1/8-финал на СП

  • 15 сеп 2025 | 14:50
  • 74152
  • 72
ЦСКА 1948 0:0 Славия

  • 15 сеп 2025 | 17:59
  • 1981
  • 0
Левски, Лудогорец и новата реалност: 14-годишната игрова хегемония на “орлите” приключи

  • 15 сеп 2025 | 14:00
  • 46374
  • 49
Велик! Дуплантис с 14-ти световен рекорд

  • 15 сеп 2025 | 16:52
  • 5364
  • 1
Ван дер Сар пред Sportal.bg: България отново може да е силна, интересно как ще се справи Донарума в Сити

  • 15 сеп 2025 | 07:50
  • 12689
  • 5
Светът гледа към Лисабон - Стоичков, Балъков и още куп легенди ще правят благотворително шоу

  • 15 сеп 2025 | 08:00
  • 11083
  • 13