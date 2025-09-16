Обявиха съдията за Левски - Лудогорец

Радослав Гидженов ще ръководи срещата от деветия кръг на efbet Лига между Левски и Лудогорец на "Герена". Негови помощници ще са Мирослав Иванов и Георги Дойнов. За ВАР ще отговаря Венцислав Митрев, а АВАР ще е Владимир Вълков.

Съдийски назначения за срещите от 9-ия кръг на efbet Лига:



19 септември 2025 г., петък, 17:45 ч.



Монтана - Спартак Варна



ГС: Станимир Лозанов Тренчев АС1: Костадин Димитров Тановчев АС2: Иван Радославов Иванов4-ТИ: Ивайло Красимиров Ненков ВАР: Красен Иванов Георгиев АВАР: Кристиян Младенов ТодоровСН: Иван Захариев Вълчев



19 септември 2025 г., петък, 20:30 ч.



Левски - Лудогорец



ГС: Радослав Петров Гидженов АС1: Мирослав Максимов Иванов АС2: Георги Йорданов Дойнов 4-ТИ: Мариян Георгиев Гребенчарски ВАР: Венцислав Георгиев Митрев АВАР: Владимир Вълков ВълковСН: Александър Костадинов Костадинов

20 септември 2025 г., събота, 17:00 ч.



Добруджа - Локомотив София



ГС: Георги Николов Кабаков АС1: Мартин Веселинов Маргаритов АС2: Светослав Колев Енчев4-ТИ: Денислав Йорданов Сталев ВАР: Драгомир Димитров Драганов АВАР: Красимир Маргаритов КръстевСН: Георги Василев Йорданов



20 септември 2025 г., събота, 19:30 ч.



ФК ЦСКА 1948 - Локомотив Пловдив



ГС: Мартин Живков Великов АС1: Светослав Станимиров Стойчев АС2: Живко Руменов Петров4-ТИ: Димитър Димитров Димитров ВАР: Волен Валентинов Чинков АВАР: Венцислав Георгиев МитревСН: Николай Йорданов Колев

21 септември 2025 г., неделя, 17:45 ч.



Септември София - Ботев Пловдив



ГС: Любослав Бисеров Любомиров АС1: Иво Николаев Колев АС2: Драгомир Руменов Милев4-ТИ: Антонио Тодоров Антов ВАР: Димитър Димитров Димитров АВАР: Мариян Георгиев ГребенчарскиСН: Валентин Желев Добрев



21 септември 2025 г., неделя, 20:15 ч.



Славия - Берое Стара Загора



ГС: Валентин Станчев Железов АС1: Станимир Илков Илков АС2: Васил Стоянов Шавов4-ТИ: Георги Петров Стоянов ВАР: Владимир Вълков Вълков АВАР: Кристиян Николов КолевСН: Венцислав Иванов Гаврилов

22 септември 2025 г., понеделник, 18:00 ч.



Арда Кърджали - Черно море



ГС: Васил Петров Минев АС1: Тодор Василев Вуков АС2: Георги Любомиров Минев4-ТИ: Димо Стоянов Димов ВАР: Станимир Лозанов Тренчев АВАР: Георги Димитров ДавидовСН: Йордан Костадинов Иванов



22 септември 2025 г., понеделник, 20:30 ч.



Ботев Враца - ЦСКА



ГС: Никола Антонов Попов АС1: Христо Пламенов Хаджийски АС2: Радослав Георгинов Вутов4-ТИ: Тодор Недялков Киров ВАР: Георги Николов Кабаков АВАР: Красен Иванов ГеоргиевСН: Стоян Маринов Алексиев