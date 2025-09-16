Популярни
»
  2. Левски
  Обявиха съдията за Левски - Лудогорец

Обявиха съдията за Левски - Лудогорец

  • 16 сеп 2025 | 15:55
  • 5928
  • 6

Радослав Гидженов ще ръководи срещата от деветия кръг на efbet Лига между Левски и Лудогорец на "Герена". Негови помощници ще са Мирослав Иванов и Георги Дойнов. За ВАР ще отговаря Венцислав Митрев, а АВАР ще е Владимир Вълков.

Съдийски назначения за срещите от 9-ия кръг на efbet Лига: 

19 септември 2025 г., петък, 17:45 ч.

Монтана - Спартак Варна

ГС:    Станимир Лозанов Тренчев    АС1:    Костадин Димитров Тановчев    АС2:    Иван Радославов Иванов4-ТИ:    Ивайло Красимиров Ненков    ВАР:    Красен Иванов Георгиев    АВАР:    Кристиян Младенов ТодоровСН:    Иван Захариев Вълчев  

19 септември 2025 г., петък, 20:30 ч.

Левски - Лудогорец 

ГС:    Радослав Петров Гидженов    АС1:    Мирослав Максимов Иванов    АС2:    Георги Йорданов Дойнов 4-ТИ:    Мариян Георгиев Гребенчарски    ВАР:    Венцислав Георгиев Митрев    АВАР:    Владимир Вълков ВълковСН:    Александър Костадинов Костадинов  

20 септември 2025 г., събота, 17:00 ч.

Добруджа - Локомотив София

ГС:    Георги Николов Кабаков    АС1:    Мартин Веселинов Маргаритов    АС2:    Светослав Колев Енчев4-ТИ:    Денислав Йорданов Сталев    ВАР:    Драгомир Димитров Драганов    АВАР:    Красимир Маргаритов КръстевСН:    Георги Василев Йорданов      

20 септември 2025 г., събота, 19:30 ч.

ФК ЦСКА 1948 - Локомотив Пловдив

ГС:    Мартин Живков Великов    АС1:    Светослав Станимиров Стойчев    АС2:    Живко Руменов Петров4-ТИ:    Димитър Димитров Димитров    ВАР:    Волен Валентинов Чинков    АВАР:    Венцислав Георгиев МитревСН:    Николай Йорданов Колев     

21 септември 2025 г., неделя, 17:45 ч.

Септември София - Ботев Пловдив

ГС:    Любослав Бисеров Любомиров    АС1:    Иво Николаев Колев    АС2:    Драгомир Руменов Милев4-ТИ:    Антонио Тодоров Антов    ВАР:    Димитър Димитров Димитров    АВАР:    Мариян Георгиев ГребенчарскиСН:    Валентин Желев Добрев

21 септември 2025 г., неделя, 20:15 ч.

Славия - Берое Стара Загора

ГС:    Валентин Станчев Железов    АС1:    Станимир Илков Илков    АС2:    Васил Стоянов Шавов4-ТИ:    Георги Петров Стоянов    ВАР:    Владимир Вълков Вълков    АВАР:    Кристиян Николов КолевСН:    Венцислав Иванов Гаврилов     

22 септември 2025 г., понеделник, 18:00 ч.

Арда Кърджали - Черно море        

ГС:    Васил Петров Минев    АС1:    Тодор Василев Вуков    АС2:    Георги Любомиров Минев4-ТИ:    Димо Стоянов Димов    ВАР:    Станимир Лозанов Тренчев    АВАР:    Георги Димитров ДавидовСН:    Йордан Костадинов Иванов      

22 септември 2025 г., понеделник, 20:30 ч.

Ботев Враца - ЦСКА

ГС:    Никола Антонов Попов    АС1:    Христо Пламенов Хаджийски    АС2:    Радослав Георгинов Вутов4-ТИ:    Тодор Недялков Киров    ВАР:    Георги Николов Кабаков    АВАР:    Красен Иванов ГеоргиевСН:    Стоян Маринов Алексиев     

