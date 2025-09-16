Футболисти на Левски и ЦСКА се включиха в кампания на Министерството на спорта

Министерството на младежта и спорта стартира кампанията за популяризиране на масовия спорт и активния начин на живот #ПРЕДАЙ ЩАФЕТАТА!. Кампанията цели да даде отговор на сериозните предизвикателства пред младите хора – нарастващата употреба на алкохол, тютюневи изделия и наркотични вещества, увеличаването на случаите на зависимости и тревожно високия процент на деца и младежи с наднормено тегло.

Футболните звезди Валери Божинов, Иван Турицов и Марин Петков са част от лицата на кампанията и участват в нейното популяризиране с видео в интернет.

В рамките на инициативата ще бъдат организирани спортни събития, състезания и информационни срещи, които да запознаят младите хора, техните родители и близки с видовете спорт, ползите от здравословното хранене и да им предложат различни възможности за активности, съобразени с техните интереси и възможности.

С инициативата #ПРЕДАЙ ЩАФЕТАТА! Министерството на младежта и спорта поставя акцент върху изграждането на активен и здравословен начин на живот сред подрастващите, намаляването на риска от зависимости и подобряването на физическото и психическото състояние на обществото.

За да има реална възможност повече млади хора да практикуват спорт, е необходимо и осигуряване на съвременна спортна инфраструктура. В тази връзка Министерството на младежта и спорта предприе действия за модернизация и изграждане на спортни обекти в страната.

В средата на август министърът на младежта и спорта Иван Пешев в сътрудничество с Министерството на финансите и с подкрепата на кабинета успешно осигури 32 335 000 лева за спортна инфраструктура. Средствата ще позволят на общо 43 общини, висши учебни заведения и спортни клубове да реализират нови обекти и да модернизират съществуващите спортни съоръжения в цялата страна. Към момента бенефициентите подписват договорите си, а проектите предстои да бъдат реализирани до юни 2027 г.