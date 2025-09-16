Популярни
  3. Футболисти на Левски и ЦСКА се включиха в кампания на Министерството на спорта

  • 16 сеп 2025 | 11:36
  • 857
  • 0

Министерството на младежта и спорта стартира кампанията за популяризиране на масовия спорт и активния начин на живот #ПРЕДАЙ ЩАФЕТАТА!. Кампанията цели да даде отговор на сериозните предизвикателства пред младите хора – нарастващата употреба на алкохол, тютюневи изделия и наркотични вещества, увеличаването на случаите на зависимости и тревожно високия процент на деца и младежи с наднормено тегло.

Футболните звезди Валери Божинов, Иван Турицов и Марин Петков са част от лицата на кампанията и участват в нейното популяризиране с видео в интернет.

В рамките на инициативата ще бъдат организирани спортни събития, състезания и информационни срещи, които да запознаят младите хора, техните родители и близки с видовете спорт, ползите от  здравословното хранене и да им предложат различни възможности за активности, съобразени с техните интереси и възможности.

С инициативата #ПРЕДАЙ ЩАФЕТАТА! Министерството на младежта и спорта поставя акцент върху изграждането на активен и здравословен начин на живот сред подрастващите, намаляването на риска от зависимости и подобряването на физическото и психическото състояние на обществото.

За да има реална възможност повече млади хора да практикуват спорт, е необходимо и осигуряване на съвременна спортна инфраструктура. В тази връзка Министерството на младежта и спорта предприе действия за модернизация и изграждане на спортни обекти в страната.

В средата на август министърът на младежта и спорта Иван Пешев в сътрудничество с Министерството на финансите и с подкрепата на кабинета успешно осигури 32 335 000 лева за спортна инфраструктура. Средствата ще позволят на общо 43 общини, висши учебни заведения и спортни клубове да реализират нови обекти и да модернизират съществуващите спортни съоръжения в цялата страна. Към момента бенефициентите подписват договорите си, а проектите предстои да бъдат реализирани до юни 2027 г.

Левски отбеляза 75 години от раждането на Павел Панов

Левски отбеляза 75 години от раждането на Павел Панов

  • 16 сеп 2025 | 09:58
  • 1272
  • 0
Бивш треньор на ЦСКА става шеф на школата в Хебър

Бивш треньор на ЦСКА става шеф на школата в Хебър

  • 16 сеп 2025 | 09:37
  • 2089
  • 0
ПФК Ботев: Хора, които вчера се представяха като "най-големите ботевисти", днес внасят интриги и лъжи

ПФК Ботев: Хора, които вчера се представяха като "най-големите ботевисти", днес внасят интриги и лъжи

  • 16 сеп 2025 | 09:33
  • 1601
  • 0
Напрежение в Ботев! КПБП: Няма яснота къде отиват приходите от закупените артикули

Напрежение в Ботев! КПБП: Няма яснота къде отиват приходите от закупените артикули

  • 16 сеп 2025 | 09:31
  • 1209
  • 0
Агитките на "Тича" спазиха традициите

Агитките на "Тича" спазиха традициите

  • 16 сеп 2025 | 09:22
  • 838
  • 0
Нико Петров: Левски наложи контрол върху целия терен, Веласкес продължава да се развива

Нико Петров: Левски наложи контрол върху целия терен, Веласкес продължава да се развива

  • 16 сеп 2025 | 09:00
  • 4556
  • 2
Дел Пиеро пред Sportal.bg: Добре помня как вкарах на ЦСКА, после анулираха гола, но си го обичам

Дел Пиеро пред Sportal.bg: Добре помня как вкарах на ЦСКА, после анулираха гола, но си го обичам

  • 16 сеп 2025 | 11:28
  • 3208
  • 1
“Герена” ще е препълнен за Левски - Лудогорец, ето колко са продадените билети три дни преди мача

“Герена” ще е препълнен за Левски - Лудогорец, ето колко са продадените билети три дни преди мача

  • 16 сеп 2025 | 11:21
  • 12150
  • 8
БФС избра новия селекционер на България

БФС избра новия селекционер на България

  • 16 сеп 2025 | 10:58
  • 14590
  • 43
Пресконференция на героите от Световното по бокс

Пресконференция на героите от Световното по бокс

  • 16 сеп 2025 | 11:47
  • 1840
  • 1
Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

  • 16 сеп 2025 | 08:10
  • 364269
  • 3
Шампионската лига се завръща в пълния си блясък

Шампионската лига се завръща в пълния си блясък

  • 16 сеп 2025 | 07:45
  • 7492
  • 3