11-те на Локо (София) и Левски

  • 14 сеп 2025 | 19:20
  • 16972
  • 30
Слушай на живо: Локомотив (София) - Левски

Локомотив (София) посреща Левски в дербито на VIII кръг на efbet Лига. Началото на мача на стадиона на "железничарите" ще бъде дадено с първия съдийски сигнал на Драгомир Драганов в 20:30 часа.

Към момента Левски дели първа позиция с Лудогорец, като двата тима имат по 16 точки. “Железничарите” от своя страна са на седма позиция с десет точки.

ЛОКОМОТИВ (СОФИЯ) - ЛЕВСКИ

ЛОКОМОТИВ (СОФИЯ): 99. Величков, 27. Галчев, 91. Бидунга, 3. Биатумусока, 4. Дембеле, 13. Рапосо, 44. Кацаров, 5. Дост, 19. Митков, 58. Октавио, 7. Делев

ЛЕВСКИ: 92. Вуцов, 3. Майкон, 4. Макун, 50. Димитров, 21. Алдаир, 18. Търдин, 70. Костадинов, 95. Фабиен, 22. Сула, 99. Кирилов, 17. Евертон

