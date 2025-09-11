Ново 20: Марин Петков може да продължи кариерата си в Израел

Крилото на Левски Марин Петков може да продължи кариерата си в Макаби (Хайфа), пишат медиите в Израел. Местният гранд ще отвори място за още един чужденец в състава си, след като десният бек Пиер Корну от Франция ще получи израелско гражданство.

Левски започва преговори с Кристиан Димитров

От Макаби искат да вземат нов флангови футболист, който да е чужденец и един от вариантите е Петков. От клуба вече са се свързали с негови представители, за да водят разговори относно трансфер на национала.

Освен това грандът от Хайфа иска да привлече и дефанзивния халф на Макаби Нетаня Оз Билу.

През това лято Марин Петков беше свързван с трансфери в полския Ракув и италианския Монца, но до сделка с един от двата клуба така и не се стигна. Интерес към него имаше и от САЩ, но към момента крилото все още е футболист на Левски.