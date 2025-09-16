Нико Петров: Левски наложи контрол върху целия терен, Веласкес продължава да се развива

В студиото на Sportal.bg Нико Петров анализира победата на Левски над Локомотив София с 2:1, дошла след късен гол на Марин Петков. Бившият полузащитник подчерта, че макар двубоят да се реши в последните секунди, „сините“ са били далеч по-добрият отбор на терена.

„Мислех си, че ще е неудобно за Веласкес да играе срещу стила на Генчев, но той изненада и мен. Веласкес отново си свърши работата като човек, който разузнава съперника и използва пролуките – било то в защита или атака. По-интересното тук е, че не говорим само за реакция на играта на съперника, а за това как Левски наложи контрол върху целия терен. Локомотив дори не беше близо до нивото на „сините“ в този аспект“, заяви Петров.

Той акцентира и върху схемите, с които Локомотив се опитваше да затвори Левски:

„Локомотив се защитаваше в 5-3-2, а в някои моменти 5-2-3. Тримата, които затвярят защитниците на Левски са Рапосо от дясно, Спас Делев от ляво и Октавио на върха на атаката. В другия вариант Спас Делев идваше близо до Октавио и оставаха с трима полузащитници - от ляво Дост, в средата Кацаров и в дясно Рапосо. Веласкес обаче добре бе разузнал тези варианти и умело сменяше фронта на атаката. Това освобождаваше големи пространства в средата на терена на Майкон за диагонално подаване от страна на Кристиан Димитров. Галчев нямаше как да излиза да го среща, защото Кирилов стоеше на тъча. Много хора казват "Той Нико все хейти", но аз съм изказал всички положителни неща още в ранен период за Веласкес“

Youtube

„Генчев навсякъде е показвал, че умее да организира отборите си така, че да не получават много голове и да не позволяват много ситуации. Но срещу Левски този път това не се получи. Дори преди гола на Петков имаше 3-4 положения, с които „сините“ можеха по-рано да решат мача. Това показва ясно, че Веласкес продължава да се развива“, допълни Петров.

Генчев: Левски бе по-добър

Левски вече гледа към следващото си голямо изпитание – в петък тимът приема Лудогорец в директен сблъсък, който може да се окаже от решаващо значение за битката за титлата.