Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. efbet Лига
  3. Нико Петров: Левски наложи контрол върху целия терен, Веласкес продължава да се развива

Нико Петров: Левски наложи контрол върху целия терен, Веласкес продължава да се развива

  • 16 сеп 2025 | 09:00
  • 419
  • 0

В студиото на Sportal.bg Нико Петров анализира победата на Левски над Локомотив София с 2:1, дошла след късен гол на Марин Петков. Бившият полузащитник подчерта, че макар двубоят да се реши в последните секунди, „сините“ са били далеч по-добрият отбор на терена.

„Мислех си, че ще е неудобно за Веласкес да играе срещу стила на Генчев, но той изненада и мен. Веласкес отново си свърши работата като човек, който разузнава съперника и използва пролуките – било то в защита или атака. По-интересното тук е, че не говорим само за реакция на играта на съперника, а за това как Левски наложи контрол върху целия терен. Локомотив дори не беше близо до нивото на „сините“ в този аспект“, заяви Петров.

Той акцентира и върху схемите, с които Локомотив се опитваше да затвори Левски:

„Локомотив се защитаваше в 5-3-2, а в някои моменти 5-2-3. Тримата, които затвярят защитниците на Левски са Рапосо от дясно, Спас Делев от ляво и Октавио на върха на атаката. В другия вариант Спас Делев идваше близо до Октавио и оставаха с трима полузащитници - от ляво Дост, в средата Кацаров и в дясно Рапосо. Веласкес обаче добре бе разузнал тези варианти и умело сменяше фронта на атаката. Това освобождаваше големи пространства в средата на терена на Майкон за диагонално подаване от страна на Кристиан Димитров. Галчев нямаше как да излиза да го среща, защото Кирилов стоеше на тъча. Много хора казват "Той Нико все хейти", но аз съм изказал всички положителни неща още в ранен период за Веласкес“

Youtube

„Генчев навсякъде е показвал, че умее да организира отборите си така, че да не получават много голове и да не позволяват много ситуации. Но срещу Левски този път това не се получи. Дори преди гола на Петков имаше 3-4 положения, с които „сините“ можеха по-рано да решат мача. Това показва ясно, че Веласкес продължава да се развива“, допълни Петров.

Генчев: Левски бе по-добър
Генчев: Левски бе по-добър

Левски вече гледа към следващото си голямо изпитание – в петък тимът приема Лудогорец в директен сблъсък, който може да се окаже от решаващо значение за битката за титлата.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Фенове на Славия направиха по-специален първия учебен ден за децата в пет софийски училища

Фенове на Славия направиха по-специален първия учебен ден за децата в пет софийски училища

  • 16 сеп 2025 | 03:47
  • 1219
  • 0
Силен мач на Велков при равенство на Вейле

Силен мач на Велков при равенство на Вейле

  • 16 сеп 2025 | 02:07
  • 722
  • 0
Велик боксьор се снима със Стоичков

Велик боксьор се снима със Стоичков

  • 15 сеп 2025 | 23:24
  • 8393
  • 10
Краев отново влезе в ролята на спасител за Апоел (ТА)

Краев отново влезе в ролята на спасител за Апоел (ТА)

  • 15 сеп 2025 | 23:05
  • 7437
  • 0
Ицо и Краси с бутонки с българското знаме

Ицо и Краси с бутонки с българското знаме

  • 15 сеп 2025 | 23:01
  • 5028
  • 0
Илиан Илиев: Трябва да подобрим много неща

Илиан Илиев: Трябва да подобрим много неща

  • 15 сеп 2025 | 22:53
  • 1504
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

  • 16 сеп 2025 | 08:10
  • 362236
  • 3
Шампионската лига се завръща в пълния си блясък

Шампионската лига се завръща в пълния си блясък

  • 16 сеп 2025 | 07:45
  • 3266
  • 2
Португалия победи Отбор на света във футболния празник в Лисабон с участието на Стоичков и Балъков

Португалия победи Отбор на света във футболния празник в Лисабон с участието на Стоичков и Балъков

  • 16 сеп 2025 | 00:14
  • 43369
  • 47
Черно море се поизпоти срещу десетима от Добруджа, но се завърна към победите

Черно море се поизпоти срещу десетима от Добруджа, но се завърна към победите

  • 15 сеп 2025 | 22:24
  • 26983
  • 38
ЦСКА 1948 влетя в тройката след три гола във вратата на Славия

ЦСКА 1948 влетя в тройката след три гола във вратата на Славия

  • 15 сеп 2025 | 19:50
  • 36411
  • 39
Драма в 5 части! България излъга Словения и е на 1/8-финал на СП

Драма в 5 части! България излъга Словения и е на 1/8-финал на СП

  • 15 сеп 2025 | 14:50
  • 109003
  • 78