“Герена” ще е препълнен за Левски - Лудогорец, ето колко са продадените билети три дни преди мача

Левски ще бъде подкрепян от препълнен стадион по време на домакинството си на Лудогорец от деветия кръг на efbet Лига, което ще се играе на 19 септември от 20:30 часа.

Три дни преди очаквания с огромен интерес сблъсък на “Герена” “сините” са продали близо 10 500 билета при капацитет на съоръжението 16 514 места.

Тези за сектор “А” бяха изчерпани още вчера. 2/3 от сектор “В” също е изкупен. Въпреки че на този етап са продадени едва 1500 билета за сектор “Б”, по традиция той ще бъде препълнен, тъй като за него запалянковците се активизират в дения на мача.

Така привържениците на Левски ще напълнят за трети път от началото на сезона стадион “Георги Аспарухов”. Предните два бяха в Европа - срещу Апоел (Беер Шева) и Сабах.