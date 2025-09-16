Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

НАЦИОНАЛИТЕ ПО БОКС С РАВНОСМЕТКА НА СВЕТОВНОТО, КЪДЕТО РАМИ КИУАН И РАДОСЛАВ РОСЕНОВ СПЕЧЕЛИХА СРЕБРО И БРОНЗ
  1. Sportal.bg
  2. Левски
  3. “Герена” ще е препълнен за Левски - Лудогорец, ето колко са продадените билети три дни преди мача

“Герена” ще е препълнен за Левски - Лудогорец, ето колко са продадените билети три дни преди мача

  • 16 сеп 2025 | 11:21
  • 12098
  • 8
Слушай на живо
Слушай на живо: Левски - Лудогорец

Левски ще бъде подкрепян от препълнен стадион по време на домакинството си на Лудогорец от деветия кръг на efbet Лига, което ще се играе на 19 септември от 20:30 часа.

Три дни преди очаквания с огромен интерес сблъсък на “Герена” “сините” са продали близо 10 500 билета при капацитет на съоръжението 16 514 места.

Тези за сектор “А” бяха изчерпани още вчера. 2/3 от сектор “В” също е изкупен. Въпреки че на този етап са продадени едва 1500 билета за сектор “Б”, по традиция той ще бъде препълнен, тъй като за него запалянковците се активизират в дения на мача.

Така привържениците на Левски ще напълнят за трети път от началото на сезона стадион “Георги Аспарухов”. Предните два бяха в Европа - срещу Апоел (Беер Шева) и Сабах.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Левски отбеляза 75 години от раждането на Павел Панов

Левски отбеляза 75 години от раждането на Павел Панов

  • 16 сеп 2025 | 09:58
  • 1270
  • 0
Бивш треньор на ЦСКА става шеф на школата в Хебър

Бивш треньор на ЦСКА става шеф на школата в Хебър

  • 16 сеп 2025 | 09:37
  • 2086
  • 0
ПФК Ботев: Хора, които вчера се представяха като "най-големите ботевисти", днес внасят интриги и лъжи

ПФК Ботев: Хора, които вчера се представяха като "най-големите ботевисти", днес внасят интриги и лъжи

  • 16 сеп 2025 | 09:33
  • 1596
  • 0
Напрежение в Ботев! КПБП: Няма яснота къде отиват приходите от закупените артикули

Напрежение в Ботев! КПБП: Няма яснота къде отиват приходите от закупените артикули

  • 16 сеп 2025 | 09:31
  • 1206
  • 0
Агитките на "Тича" спазиха традициите

Агитките на "Тича" спазиха традициите

  • 16 сеп 2025 | 09:22
  • 837
  • 0
Нико Петров: Левски наложи контрол върху целия терен, Веласкес продължава да се развива

Нико Петров: Левски наложи контрол върху целия терен, Веласкес продължава да се развива

  • 16 сеп 2025 | 09:00
  • 4538
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Дел Пиеро пред Sportal.bg: Добре помня как вкарах на ЦСКА, после анулираха гола, но си го обичам

Дел Пиеро пред Sportal.bg: Добре помня как вкарах на ЦСКА, после анулираха гола, но си го обичам

  • 16 сеп 2025 | 11:28
  • 3186
  • 1
БФС избра новия селекционер на България

БФС избра новия селекционер на България

  • 16 сеп 2025 | 10:58
  • 14522
  • 43
Пресконференция на героите от Световното по бокс

Пресконференция на героите от Световното по бокс

  • 16 сеп 2025 | 11:47
  • 1828
  • 1
Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

  • 16 сеп 2025 | 08:10
  • 364266
  • 3
Шампионската лига се завръща в пълния си блясък

Шампионската лига се завръща в пълния си блясък

  • 16 сеп 2025 | 07:45
  • 7483
  • 3