Левски, Лудогорец и новата реалност: 14-годишната игрова хегемония на “орлите” приключи

В петък от 20:30 часа Левски и Лудогорец ще се изправят един срещу друг в мач от деветия кръг на efbet Лига. Предстоящият двубой е твърде ранен, за да се определи като решаващ в битката за титлата, но същевременно, при определени обстоятелства, може да даде насока за бъдещото развитие на двата клуба.

За пръв път от 14 години Левски успя да събере футболисти, които по нищо не отстъпват като качества и потенциал на тези от Лудогорец.



Причините за изравнените сили, въпреки голямата разлика откъм финанси, са много:

- продажбата на основни футболисти от страна на Лудогорец (Руан Секо, Рик Джонатан, Якуб Пьотровски);

- изключително спорната селекция на “орлите”;

- дълго отсъствие от терена на ключови футболисти (Недялков, Текпетей, Дуа);

- добрата селекция на “сините” спрямо настоящите им финансови възможности;

- по-голямата свобода на действие, с която разполага треньорът на Левски.

Всичко това стопи разликата в класите до минимум и поради тази причина за пръв път от дълго време насам можем да заключим, че има реален шанс Лудогорец да загуби титлата, защото не разполага с най-добрите футболисти и отбор.

Нека сравним състезателите на двата отбора:

Вратари:

Падт/Бонман срещу Вуцов

Ако изключим неубедителното му представяне с националния отбор при поражението с 0:3 от Грузия, където има вина и за трите попадения, в останалите двубои Вуцов показва доста по-стабилна игра от вратарите на Лудогорец. И Падт, и Бонман са добри за нивото на футбола в България, но доста често допускат елементарни грешки. Като потенциал тримата вратари са на едно ниво.

Оценка: паритет.

Десен бек

Сон/Андерсон срещу Алдаир/Кандем

И тук е видно, че Лудогорец няма предимство. Може би ако Сон е в оптимална форма, ще е по-добър от Алдаир и Кандем, но към момента това не е така.

Оценка: паритет.

Централни защитници:

Алмейда/Куртулуш/Вердон/Нахмиас срещу Макун/Димитров/Цунами

Лудогорец е пословичен със слабата си игра в отбрана. Разградчани допускат положения пред своята врата във всеки мач и се надяват на пропуски от страна на портивника. Левски е на другия полюс и демонстрира далеч по-стабилна и бойка игра в отбрана. Като чисто индивидуални качества разградчани имат една идея по-добри централни бранители, но по-добрата отборна игра на “сините” компенсира лекото изоставане.

Оценка: паритет.

Ляв бек:

Недялков срещу Майкон

След няколкото тежки контузии Недялков е далеч от своето ниво. Преди тях той бе не само най-добрият защитник в родното първенство, но и най-добрият футболист в efbet Лига. Към момента отстъпва на Майкон. Бразилският ляв бек се представя много силно от началото на сезона и на този етап е над останалите си опоненти в елита на пози пост.

Оценка: леко предимство за Левски.

Полузащитници:

Чочев/Дуарте/Нареси/Калоч/Камара/Станич срещу Търдин/Костадинов/Сула/Охене/Бала/Митков/Рилдо/Бурас

И двата отбора имат много да надграждат. Засега Чочев изпъква над всички, но със само един футболист добра халфова линия няма как да се сформира. Останалите полузащитници на Лудогорец се представят доста под очакваното ниво и в особена степен това важи за най-скъпото ново попълнение на “орлите” - Филип Калоч. Въпреки това потенциалът на Чочев, Нареси, Станич и компания изглежда с една идея по-сериозен от този на левскарите.

Оценка: предимство за Лудогорец.

Дясно крило:

Маркус/Текпетей/Иванов - Фабиен/Петков

Текпетей все още не може да си върне формата, а Маркус е далеч от зададения през годините висок критерий за крило. Принципно ганаецът е най-добър от въпросните петима състезатели, но му трябва още време, за да е на нивото от преди претърпяната тежка травма. Фабиен и особено Петков се справят по-добре от Маркус и Иванов.

Оценка: леко предимство за Левски.

Ляво крило:

Видал срещу Кирилов

Двамата най-нестандартни футболисти на Лудогорец и Левски. Видал изглежда по-напорист, но пък българският нациионал е най-добрият дрибльор в efbet Лига. И двамата могат да създадат големи главоболия на съперника, но Кирилов изглежда с една идея по-добър.

Оценка: предимство за Левски.

Централен нападател:

Машадо/Биле/Дуа срещу Сангаре/Рупанов

Ако вечно контузеният Дуа играе на максимума от възможностите си, безспорно е с класа над останалите. Той обаче рядко го прави и изглежда, че не приема кой знае колко сериозно българското предизвикателство. Това е един от основните проблеми на Лудогорец. Разградчани дадоха много пари за нападател, който трета година не играе. Далеч по-лимитираният Сангаре е значително по-полезен за своя отбор.

Ако Дуа бе на разположение на Лудогорец за гостуването на Левски, разградчани щяха да имат предимство, но той ще пропусне сблъсъка.

Оценка: леко предимство за Левски.

Селекцията

Ако съпоставим качествата на новопривлечените спрямо вложените финансови средства за тях, селекционното звено на Левски се е справило по-добре. Поне това показват резултатите към момента, но с уточнението, че Калоч и Станич преминават през труден период на адаптация, след който могат да демонстрират по-сериозен потенциал. “Сините” взеха без пари Радослав Кирилов, Мазир Сула и Георги Костадинов, които по нищо не отстъпват на милионните покупки на “орлите”.

Оценка: милионната селекция на “орлите” не е по-добра от тази на “сините”.

Лудогорец срещу Левски като отбор

“Сините” играят като отбор. Играчите на Веласкес спазват стриктно тактическа дисциплина и си помагат един на друг - нещо, което не можем да кажем за опонентите им от Разград. Често “звездите” на Лудогорец оставят впечатление, че играят само за себе си и с нагласата да си осигурят възможно най-бързо трансфер в чужбина.

Оценка: предимство за Левски.

Веласкес срещу Мота

Треньорът на Левски е с далеч по-голяма свобода при вземането на решения. Португалският наставник на разградчани е сочен от мнозина за основен виновник за колебливото представяне от началото на сезона, но повечето хора живеят с илюзията, че Лудогорец разполага с много по-качествени футболисти от останалите, което не е така.

След идването на Сираков треньорите на “Герена” получават по-голямо доверие и подкрепа от тези в Разград.

Оценка: леко предимство за Левски.

Публика:

Тук няма място за сравнение. Единственият, но голям недостатък на “сините” е разделението на публиката относно работата на ръководството. Все още на всеки мач се опъва плакат “Сираков вън!”, което не се приема добре от мнозина.

Оценка: сериозно предимство за Левски.

Спортно-технически щабове:

И двата клуба трябва да вдигнат драстично нивото.

Оценка: вероятно най-слабите звена.

Собственици

Тук Лудогорец е с очевадно предимство. Финансовата мощ на братята Кирил и Георги Домусчиеви е далеч по-голяма от тази на “сините”. Босът на Левски Наско Сираков се справя добре спрямо финансовите възможности на клуба, но има много странични фактори, които оказват влияние върху процесите на “Герена”. Сираков е собственик, но друг осигурява основните финанси. Още едно, трето лоби, има сериозно влияние върху процесите и не е изключено да излезе на светло през следващия сезон.

Оценка: сериозно предимство за Лудогорец.