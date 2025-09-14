Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Левски
  3. Веласкес: Трябва да сме скромни и да не гледаме далече в бъдещето

Веласкес: Трябва да сме скромни и да не гледаме далече в бъдещето

  • 14 сеп 2025 | 23:01
  • 1554
  • 1

Наставникът на Левски Хулио Веласкес поздрави футболистите си след спечелените три точки срещу Локомотив (София), с които „сините“ се изкачиха еднолично на върха в efbet Лига.

7 Локомотив (София) 1:2 Левски

„Победихме заслужено. Резултатът не отговаря на това, което би трябвало да е с оглед създадените ситуации. Първите 15 минути не стояхме добре, но след това отборът показа възходяща линия. До отбелязването на първия гол и след това бяхме отборът, който доминираше. Вкарахме противника в половината му. През второто полувреме играта ни стана доста по-стабилна. Можеше да решим мача много по-рано. Получихме гол, но искам да отлича реакцията, която отборът показа след това. Бяхме много добре подредени на терена. В общи линии изиграхме добър мач. Използвам възможността да благодаря на публиката, която ни даде изключителен импулс. Има страхотна синергия между футболисти и публика.

Една победа винаги ти вдъхва увереност и сила. Не изпадам в крайности и винаги се старая да съм обективен. В момента мисля само за утрешната тренировка, а оттам насетне и за следващия мач. Загуба на време и енергия е да мислиш за края на шампионата. Трябва да сме фокусирани върху настоящето и да бъдем скромни. Сезонът е доста дълъг и трябват много усилия“.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Левски стъпи сам на върха след драма на "Надежда"

Левски стъпи сам на върха след драма на "Надежда"

  • 14 сеп 2025 | 22:32
  • 122210
  • 155
Хебър и ЦСКА II не успяха да се победят в Пазарджик

Хебър и ЦСКА II не успяха да се победят в Пазарджик

  • 14 сеп 2025 | 20:56
  • 1981
  • 0
Славия без Тони Тасев срещу ЦСКА 1948

Славия без Тони Тасев срещу ЦСКА 1948

  • 14 сеп 2025 | 20:25
  • 824
  • 1
Мота: Преди почивката не бяхме себе си

Мота: Преди почивката не бяхме себе си

  • 14 сеп 2025 | 20:25
  • 1099
  • 2
Димитър Илиев: Липсваше ни спортен шанс

Димитър Илиев: Липсваше ни спортен шанс

  • 14 сеп 2025 | 20:22
  • 951
  • 0
Неубедителен Лудогорец избегна загуба срещу десетима от Локомотив (Пд)

Неубедителен Лудогорец избегна загуба срещу десетима от Локомотив (Пд)

  • 14 сеп 2025 | 20:05
  • 66742
  • 109
Виж всички

Водещи Новини

Левски стъпи сам на върха след драма на "Надежда"

Левски стъпи сам на върха след драма на "Надежда"

  • 14 сеп 2025 | 22:32
  • 122210
  • 155
Германия прибави към световната титла и европейска след страхотна битка и епичен финал с Турция!

Германия прибави към световната титла и европейска след страхотна битка и епичен финал с Турция!

  • 14 сеп 2025 | 22:54
  • 17394
  • 3
Неубедителен Лудогорец избегна загуба срещу десетима от Локомотив (Пд)

Неубедителен Лудогорец избегна загуба срещу десетима от Локомотив (Пд)

  • 14 сеп 2025 | 20:05
  • 66742
  • 109
Барселона 4:0 Валенсия, и Рафиня с втори гол

Барселона 4:0 Валенсия, и Рафиня с втори гол

  • 14 сеп 2025 | 23:23
  • 10846
  • 40
Ман Сити разби Ман Юнайтед, рецитал на Холанд, пореден провал за Аморим

Ман Сити разби Ман Юнайтед, рецитал на Холанд, пореден провал за Аморим

  • 14 сеп 2025 | 20:23
  • 44151
  • 29
Огромен успех за българския тенис!

Огромен успех за българския тенис!

  • 14 сеп 2025 | 18:07
  • 42892
  • 26