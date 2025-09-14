Веласкес: Трябва да сме скромни и да не гледаме далече в бъдещето

Наставникът на Левски Хулио Веласкес поздрави футболистите си след спечелените три точки срещу Локомотив (София), с които „сините“ се изкачиха еднолично на върха в efbet Лига.

„Победихме заслужено. Резултатът не отговаря на това, което би трябвало да е с оглед създадените ситуации. Първите 15 минути не стояхме добре, но след това отборът показа възходяща линия. До отбелязването на първия гол и след това бяхме отборът, който доминираше. Вкарахме противника в половината му. През второто полувреме играта ни стана доста по-стабилна. Можеше да решим мача много по-рано. Получихме гол, но искам да отлича реакцията, която отборът показа след това. Бяхме много добре подредени на терена. В общи линии изиграхме добър мач. Използвам възможността да благодаря на публиката, която ни даде изключителен импулс. Има страхотна синергия между футболисти и публика.

Една победа винаги ти вдъхва увереност и сила. Не изпадам в крайности и винаги се старая да съм обективен. В момента мисля само за утрешната тренировка, а оттам насетне и за следващия мач. Загуба на време и енергия е да мислиш за края на шампионата. Трябва да сме фокусирани върху настоящето и да бъдем скромни. Сезонът е доста дълъг и трябват много усилия“.