Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Левски
  3. Съдийската комисия отряза Левски - български рефери ще свирят дербито с Лудогорец

Съдийската комисия отряза Левски - български рефери ще свирят дербито с Лудогорец

  • 15 сеп 2025 | 10:34
  • 5193
  • 42

Левски излезе с официално становище в своя сайт, в което заяви, че от БФС са отказали да назначат чуждестранни съдии на двубоя с Лудогорец. “Сините” са изпратили писмо към футболната ни централа през миналата седмица, в което са помолили да бъде разгледана възможността за назначаването на рефери от чужбина. В отговор от БФС са заявили, че Съдийската комисия е приела решение да не допуска назначаването на чужденци да свирят мачове от българското първенство.

Левски стъпи сам на върха след драма на "Надежда"
Левски стъпи сам на върха след драма на "Надежда"

Левски публикува и двете писма в сайта си. Дербито между “сините” и Лудогорец е този петък (19 септември) от 20:30 часа и противопоставя първия срещу втория във временното класиране.

Ето какво пишат от Левски:

На 10.09.2025 ПФК „Левски“ изпрати официално запитване до Съдийската комисия към БФС относно мача срещу ПФК „Лудогорец 1945“ на 19.09.2025 г., с което потърси и възможности за диалог по темата чуждестранни съдии за определени ключови срещи в българския шампионат.

            Ето извадка от писмото:

            „С настоящото искане не поставяме под съмнение професионализма и добросъвестността на българските съдии. Намерението ни е да свалим излишното напрежение върху Съдийската комисия и реферите, на които би бил делегиран нарядът в дните преди и след срещата, както и да осигурим максимално спокойна среда, в която фокусът да остане изцяло върху спортно-техническата страна на мача.“

            В получения отговор Съдийската комисия информира:

            „След извършен обстоен преглед на действащата нормативна уредба и практиката на БФС, както и с оглед гарантиране на единни критерии, подготовка и развитие на българските футболни съдии, СК при БФС е приела решение да не допуска назначаването на чуждестранни арбитри за мачове от българските първенства и турнири.“

Комисията допълва, че последователното спазване на този принцип е „условие за прилагането на еднакъв критерий към всички клубове, без да се създават изключения или предпоставки за неравнопоставеност.“

            ПФК „Левски“ още веднъж заявява, че уважава институционалния ред и труда на българските съдии. Същевременно считаме, че отговор, който не влиза в диалог по конкретните аргументи и априори изключва всяка възможност за изключение при срещи с висок обществен интерес, не е удовлетворителен нито за клуба, нито за нашата публика.     

            Убедени сме, че „еднаквият критерий“ следва да включва и прозрачен, предварително регламентиран ред за извънредни случаи, когато това би допринесло за по-спокойна среда и по-високо обществено доверие.

            Клубът ще продължи да търси допустимите по правилник възможности тази тема да бъде обсъдена в рамките на БФС, както и да предложи конкретни процедурни стъпки, за които ще потърси подкрепа и от останалите членове на футболния съюз.            

Снимки: levski.bg

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Резултати и голмайстори от седмия кръг на Югоизток

Резултати и голмайстори от седмия кръг на Югоизток

  • 15 сеп 2025 | 09:59
  • 565
  • 0
"Канарчетата" честитиха юбилея на Петър Зехтински

"Канарчетата" честитиха юбилея на Петър Зехтински

  • 15 сеп 2025 | 09:46
  • 605
  • 0
Ботев (Пловдив) решава днес за Ники Киров

Ботев (Пловдив) решава днес за Ники Киров

  • 15 сеп 2025 | 09:41
  • 808
  • 0
Клубове от чужбина идват да гледат юноша на Черно море

Клубове от чужбина идват да гледат юноша на Черно море

  • 15 сеп 2025 | 09:32
  • 1927
  • 0
Асеновец привлече студент от Ирландия

Асеновец привлече студент от Ирландия

  • 15 сеп 2025 | 08:14
  • 1036
  • 1
Марек Хамшик пред Sportal.bg: Помня топ отбора на България! Най-трудният ми съперник беше Ювентус

Марек Хамшик пред Sportal.bg: Помня топ отбора на България! Най-трудният ми съперник беше Ювентус

  • 15 сеп 2025 | 08:04
  • 6577
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Ван дер Сар пред Sportal.bg: България отново може да е силна, интересно как ще се справи Донарума в Сити

Ван дер Сар пред Sportal.bg: България отново може да е силна, интересно как ще се справи Донарума в Сити

  • 15 сеп 2025 | 07:50
  • 7119
  • 3
България излиза срещу Словения на Мондиал 2025

България излиза срещу Словения на Мондиал 2025

  • 15 сеп 2025 | 07:11
  • 14243
  • 1
Марек Хамшик пред Sportal.bg: Помня топ отбора на България! Най-трудният ми съперник беше Ювентус

Марек Хамшик пред Sportal.bg: Помня топ отбора на България! Най-трудният ми съперник беше Ювентус

  • 15 сеп 2025 | 08:04
  • 6577
  • 2
Светът гледа към Лисабон - Стоичков, Балъков и още куп легенди ще правят благотворително шоу

Светът гледа към Лисабон - Стоичков, Балъков и още куп легенди ще правят благотворително шоу

  • 15 сеп 2025 | 08:00
  • 5459
  • 7
Черно море и Добруджа един срещу друг в регионално дерби на "Тича"

Черно море и Добруджа един срещу друг в регионално дерби на "Тича"

  • 15 сеп 2025 | 07:39
  • 3692
  • 2