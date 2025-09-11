Рабио се сбогува с феновете на Марсилия

Популярни
  • 11 сеп 2025 | 00:52
Бившият халф на Марсилия Адриен Рабио се обърна към привържениците на тима, като им благодари за подкрепата и вдъхновението.

30-годишният футболист беше изгонен от клуба след сбиване със съотборника си Джонатан Роу в съблекалнята. Ръководството на ОМ отстрани и двамата от основния състав, а след това ги постави в трансферния списък. На 1 септември Рабио премина в Милан, подписвайки договор с италианския гранд до лятото на 2028 година.

„Скъпи фенове на Марсилия, преди да започна новото си приключение в Милан, бих искал да се обърна към вас с послание. От първия ден, в който пристигнах в Маринян, вие не обърнахте внимание на миналото ми в ПСЖ и веднага ме приехте като марсилец. Така беше до самото ми напускане. През целия сезон вие ме подкрепяхте, съпровождахте, вдъхновявахте, аплодирахте... вие бяхте постоянна опора. Усещах тази жар, тази страст, тази любов към футбола, които ви движат. Никога няма да забравя атмосферата на „Велодром“, радостта в моментите на празнуване и най-вече – онова неописуемо усещане, когато вкараш гол на този стадион“, написа Рабио в социалните си мрежи.

Халфът игра за Марсилия от септември 2024 година. През сезон 2024/25 французинът записа 31 мача във всички турнири, в които отбеляза 10 гола и направи 6 асистенции.

Снимки: Imago

