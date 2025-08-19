Скандал разтърси Марсилия, “провансалци” отстраниха двама свои

Отборът на Марсилия предприе решителни дисциплинарни мерки срещу Адриен Рабио и Джонатан Роу след разгорещена свада между двамата при загубата с 0:1 от Рен, гласи информация на RMC Sport.

Инцидентът с участието на играчите се е разиграл в съблекалнята, като съотборниците им и персоналът на ОМ са се затруднили да ги разтърват. Стигнало се е и до много сериозни заплахи между двамата.

Фалстарт за Марсилия

Сблъсъкът е накарал ръководството на клуба да действа бързо, което доведе до временното изключване на двамата играчи от първия отбор. Въпреки че не се очаква наказанието да бъде дълго, ръководството на OM има за цел да изпрати ясно послание, че подобно поведение няма да бъде толерирано в отбора.

Играчите са пропуснали тренировката на Марсилия в понеделник, се казва още в информацията.

Марсилия обмисля да поиска от Рабио и Роу да направят дарение на фондацията на клуба.

🚨🔵⚪️ Adrien Rabiot and Olympique Marseille, the story is over ❌



Rabiot has asked to leave following his sanction for a litiges with teammate Jonathan Rowe.



The French player doesn’t want to play for Marseille anymore.#transfernews #teamom pic.twitter.com/K5WSRpfFuK — Fabrizio Romono (@MercatoPlein) August 18, 2025