Де Дзерби за прословутото сбиване в Марсилия: Не съм виждал подобно нещо, беше като в английски пъб

Решението за поставяне на Адриен Рабио и Джонатан Роу в трансферния списък на Олимпик Марсилия е било съвсем правилно, заяви треньорът на френския отбор Роберто Де Дзерби на пресконференция днес.

Халфът и крилото на марсилци са демонстрирали "неприемливо поведение" в съблекалнята след поражението срещу Рен в Лига 1 миналата седмица. Френските медии вече съобщиха, че двамата са имали сериозно сбиване след края на двубоя, загубен с 0:1.

"На работното място има двама служители, които се карат като в английски пъб, а съотборникът им е на земята, защото е загубил съзнание. Какво трябва да направи работодателят във Франция при тази ситуация? Има две решения - отстраняване или уволнение. Взето беше ясното решение и футболистите бяха отстранени от състава. Във всеки футболен клуб, както и навсякъде другаде, трябва да има йерархия.

Можех да се престоря, че не виждам нищо. Но няма да загубя достойнството си, само защото не искам да загубя шампионата. Винаги ще подкрепям клуба, клубът винаги е на първо място. В близкото минало Марсилия беше в светлината на прожекторите заради липсата на ред и етика в клуба. Бяхме принудени да вземем това решение, което е правилното нещо за клуба. Това е единственият случай, когато съм виждал подобно нещо. Идвам от улицата, свикнал съм с подобни неща. Наложи се охраната да ни защити. Утре ще трябва да играем без Роу или Рабио, което не е лесно, но подкрепям решението на клуба", категоричен беше Де Дзерби пред медиите в петък.

Италианският треньор коментира и думите на майката на Рабио, която е и негов мениджър. Дамата обвини Де Дзерби и клубния президент Пабло Лонгория, че са некомпетентни и са търсели начин да изгонят сина й.

„От неговото обкръжение се говорят неверни неща. Майка му забрави две неща. Не само аз взех решението да бъде отстранен от отбора. Но само аз реших да го направя капитан в Париж. И в рамките на една година обърнах повече внимание и обич на сина ѝ, отколкото на собственото си дете. На терена трябва да покажеш, че имаш топки, както се казва. Но не и срещу съотборници. Никой не трябва да си мисли, че е по-голям от клуба“.

В събота Марсилия ще играе у дома срещу Париж ФК.

