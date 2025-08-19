Де Дзерби не иска френски национал в Марсилия след неговия бой със съотборник

Наставникът на Марсилия Роберто Де Дзерби е заявил пред клубното ръководство, че повече няма да разчита на полузащитника Адриен Рабио, който е свободен да си търси нов клуб в оставащите дни от трансферния прозорец, съобщава RTL.

Скандал разтърси Марсилия, провансалци отстраниха двама свои

До това решение на италианския специалист се стигна след физическата саморазправа между Рабио и неговия съотборник Джонатан Роу в съблекалнята на Марсилия веднага след загубата с 0:1 от Рен. Двамата си разменили удари и обиди, заради което впоследствие бяха отлъчени от тренировките на отбора.

Майката и агент на Рабио - Вероник, е споделила пред RTL, че вчера клубното ръководство ѝ е съобщило за отстраняването на нейния син от състава. Тя е поискала обяснение от спортния директор Мехди Бенатия, но не е получила отговор от него. За сметка на това, тази сутрин генералният секретар Бенжамен Арно потвърдил пред адвоката на футболиста за твърдата позиция на Де Дзерби, който повече нямало да разчита на френския национал. Треньорът се аргументирал, че Рабио вече не показвал необходимата отдаденост към тима, но това обяснение не било прието от неговите представители.

30-годишният играч се присъедини към Марсилия през миналото лято, като договорът му е до края на настоящия сезон. През миналата кампания той беше сред ключовите фигури в състава на Де Дзерби със своите 10 гола и 6 асистенции в 32 мача.

