Майката на Рабио избухна: Ръководството на Марсилия е некомпетентно и нарочно иска да се отърве от Адриен

Майката и агент на Адриен Рабио - Вероник, отправи яростна тирада към Марсилия след решението на клуба да продаде нейния син след неговата свада със съотборника му Джонатан Роу. Според нея сблъсъкът между двамата нарочно е представян като по-сериозен, отколкото всъщност е. Тя също така определи клубното ръководство като некомпетентно и алчно.

“Играч като Адриен не може да бъде отстранен от отбора заради спречкване в съблекалнята. В света на футбола всеки лъже и всички го знаят. Разбира се, че те лъжат. При всички случаи, в крайна сметка, във футбола винаги става въпрос за пари. Когато не знаеш за какво става въпрос, това е, защото са замесени пари. Как можем да си представим, че има пререкание с невероятно насилие и никой да не се намеси? Какво означава невероятно насилие? Никой не е бил наранен, никой не е отишъл в болницата. Нямаше нито разбит нос, нито сцепена устна, нито шевове. Така че не мога да разбера и не го вярвам. Не отричам разправията, Адриен - също. Ще му дам възможността да даде своето обяснение.

Чувствам се зле за Адриен предвид всичко, което направи, за да дойде в Марсилия, и всички проблеми, през които премина през последната година. Той каза, че искаше да остане, за да играе в Шампионската лига. Вземането на подобно решение изневиделица поставя тима в трудност, това дестализира състава. Наистина мисля, че президентът Пабло Лонгория и спортният директор Мехди Бенатия носят костюм, който е твърде голям за тях! Смятам, че те не са своето място. Нямат необходимия профил за позицията и са погълнати от гордостта и прекомерното си его, като са неспособни да контролират своите емоции.

Г-н Де Дзерби говори за предателство…, но Адриен е този, който беше предаден. Той не е нито ядосан, нито тъжен, просто дълбоко разочарован. Дали Адриен се е извинил? Но на кого? На Роу, на целия клуб? Но защо? Мислите ли, че тези хора са сериозни, когато говорят за уважение към клуба? Миналата година чухме президента да крещи пред камерите “корупция”, а г-н Бенатия беше отстранен. Кой не уважава клуба? Пререканието е второстепенно и незначително. Всички знаят, че в съблекалнята играчите могат да се карат. Мисля, че неслучайно това изледе от съблекалнята. Г-н Бенатия отказва да говори с мен. Всеки ден изкарват спречкването все по-агресивно, но те лъжат. Всичко това не може да е заради сблъсъка между играчит. Дали подозирам, че ръководството използва този инцидент, за да се отърве от Адриен? Е, да, това е много ясно.

Мислех, че сме преживели най-лошото с ПСЖ. Е, грешила съм! Семейство Рабио никога не се прекършва, ние не съжаляваме за своите решения. Аз обаче не исках моя син да подпише с Марсилия… Той сам ме убеди в това. Когато Бенатия ми се обади за първи път, аз му казах: “Ако зависеше от мен, синът ми нямаше да премине в този клуб!” Много съм натъжена заради феновете. Съжалявам за тази ситуация, защото през целия минал сезон виждах до каква степен те оценяваха присъствието на Адриен в Марсилия. Виждах всички прояви на обич, които те правеха към него. Нещо, което никога не се е случвало на друго място. Не си представях да се случи подобно нещо и разбирам тяхното разочарование, както и това, че не проявяват разбиране. Но не е имало нищо сериозно, истината е различна”, заяви Вероник Рабио пред RTL.

Снимки: Imago