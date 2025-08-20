Президентът на Марсилия за сбиването с участието на Рабио: Безпрецедентно и жестоко събитие, което прекрачи границите

Президентът на Олимпик Марсилия Пабло Лонгория коментира пред Агенция "Франс Прес" решението на клуба да постави в трансферната листа играчите Адриен Рабио и Джонатан Роу, които след загубата от Рен с 0:1 се сбиха в съблекалнята.

🔴 Pablo Longoria prend la parole et évoque l'affaire Rabiot-Rowe !https://t.co/vJ7lqqPYhh pic.twitter.com/pSxKhGC2fO — RMC Sport (@RMCsport) August 20, 2025

"Това, което се случи в петък, е събитие с изключителна сериозност и жестокост, нещо безпрецедентно. Трябваше да вземем решение след инцидент, който прекрачи допустимите граници във футболен клуб, както и във всяка друга организация“, обясни Пабло Лонгория. Той определи хода на клуба като „решение, което защитава институцията и сезона“.

Марсилия потвърди участта на Рабио и другия побойник

"Льо Паризиен" пък добавя подробности около сбиването между Рабио и Роу. Според информациите се е наложило двамата да бъдат разтървавани и от спортния директор на Марсилия Мехди Бенатия. Четири дни по-късно, след като временно отстрани двамата играчи, ОМ окончателно реши да се раздели с тях. В официално изявление клубът от Марсилия съобщи за „недопустимо поведение в съблекалнята“.

Единият от побойниците в Марсилия най-вероятно ще заиграе в Серия А

От своя страна, обкръжението на Рабио заяви, че е в „пълно недоумение“. "Мисля, че следващите дни или седмици ще ни донесат конкретни факти. Разбира се, имаме съмнения. Имаме чувството, че се измисля история и епизодът от петък се използва, за да бъде отстранен Адриен“, коментира адвокатът му Ромуалд Палао пред RMC Sport във вторник вечерта. Другият участник в сбиването Джонатан Роу пък е пред трансфер в носителя на Купата на Италия Болоня.

Следвай ни:

Снимки: Imago