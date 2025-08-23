Милан и Наполи питат за Рабио

Популярни
  • 23 авг 2025 | 14:41
Адриен Рабио се забърка в поредния скандал и Марсилия има желание да се раздели с него. Милан и Наполи очевидно не се притесняват от поведението му и правят опит да го привлекат.

От Наполи са се свързали с майката на Рабио, която е и негов агент. На този етап от шампиона на Италия само са поискали информация за ситуацията на футболиста и при какви условия би се завърнал в Серия А. Те са интересувал и каква заплата би приел френския национал, който взима около 6 милиона евро на сезон.

Милан също са питали за Рабио. Те се интересуват от него, но трябва първо да продадат някой полузащитник, за да освободят място за него. Клубове в Турция също следят ситуацията и биха взели футболиста.

