Галатасарай и отборът на Бензема са готови да подпишат с нарочения от Марсилия Рабио

Халфът на Марсилия Адриен Рабио бързо е привлякъл интереса на редица отбори към себе си след официалната позиция на френския клуб, който го обяви за продан след неговото сбиване със съотборника му Джонатан Роу.

Според френския журналист Санти Ауна Галатасарай и Ал-Итихад са готови да привлекат френския национал, чиято поставена цена е 15 млн. евро. Приоритет на турския шампион за подсилване в халфовата линия е Илкай Гюндоган от Манчестър Сити, но негов трансфер е трудно осъществим, което може да накара клуба да се насочи към Рабио. Междувременно треньор на саудитския отбор е Лоран Блан, под чието ръководство 30-годишният играч дебютира с екипа на Пари Сен Жермен. Освен това звездата на „жълто-черните“ е друг французин – Карим Бензема.

🚨🔵⚪️🇫🇷 #Ligue1 |



❗️ En plus de Galatasaray et des clubs italiens, Al-Ittihad se penche à son tour sur le dossier Adrien Rabiothttps://t.co/GAcqvy9soa pic.twitter.com/WIHN5V2gGN — Santi Aouna (@Santi_J_FM) August 20, 2025

В информацията също така се споменава, че италианските грандове внимателно следят ситуацията. Става въпрос за бившия клуб на Рабио Ювентус; Милан, където начело е някогашният му наставник Масимилиано Алегри; и Интер, който търси ново попълнение именно в средата на терена.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages