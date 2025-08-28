Алегри: Никога не съм искал Влахович, не съм се чувал скоро с Рабио

Наставникът на Милан Масимилиано Алегри говори преди утрешното гостуване на Лече в Серия А. Специалистът се върна и към злощастното начало на сезона - загубата вкъщи от Кремонезе, както и за селекцията на “росонерите”.

„Клубът се занимава с трансферния пазар, аз имам друга работа и съм много доволен от състава, с който разполагам. Свикнал съм да работя с клуба и да тренирам играчите, които имам. Указанието, което клубът даде, е да съчетаем икономическата и спортната част. Никога не съм искал Влахович, той е играч на Юве. С клуба говорихме за характеристики на определени футболисти. Харесвам Рабио, но не съм се чувал с него напоследък, отпреди ваканцията. Той е играч на Марсилия, въпреки че съм емоционално свързан с него“, започна Алегри.

Наставникът на Милан коментира и състоянието на играчите си и противника. "Яшари е силен играч с голяма перспектива. Тази сутрин се контузи, имаше сблъсък с Хименес и няма да бъде на разположение в Лече. Все още трябва да реша кой ще играе в защита. В момента Санти Хименес е единственият ни нападател, той е отличен играч. План Б? Ще измислим нещо. В Лече винаги е трудно, те имат голям ентусиазъм. Ди Франческо им дава страхотна организация, имат бързи играчи. Ако тичаме колкото тях, техническите ни качества трябва да изпъкнат“.

Накрая Алегри се спря и на проблемите на отбора в защита. "Трябва да работим и да създадем повече концентрация в защитната фаза. Надяваме се да отидем в Лече и да не допуснем гол, но не можем да премахнем този недостатък за седмица или месец. Сигурен съм обаче, че ще решим проблема. Още в Пърт, срещу отбор с обективни лимити, допуснахме 3-4 ситуации, трябва да работим върху това. Срещу Кремонезе обаче се справихме много добре с превантивното покриване: Менян не направи нито едно спасяване, но сгрешихме при ситуациите за двата гола, които дойдоха след хубави центрирания".

Снимки: Imago