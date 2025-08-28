Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Милан
  3. Алегри: Никога не съм искал Влахович, не съм се чувал скоро с Рабио

Алегри: Никога не съм искал Влахович, не съм се чувал скоро с Рабио

  • 28 авг 2025 | 16:34
  • 719
  • 0

Наставникът на Милан Масимилиано Алегри говори преди утрешното гостуване на Лече в Серия А. Специалистът се върна и към злощастното начало на сезона - загубата вкъщи от Кремонезе, както и за селекцията на “росонерите”.

„Клубът се занимава с трансферния пазар, аз имам друга работа и съм много доволен от състава, с който разполагам. Свикнал съм да работя с клуба и да тренирам играчите, които имам. Указанието, което клубът даде, е да съчетаем икономическата и спортната част. Никога не съм искал Влахович, той е играч на Юве. С клуба говорихме за характеристики на определени футболисти. Харесвам Рабио, но не съм се чувал с него напоследък, отпреди ваканцията. Той е играч на Марсилия, въпреки че съм емоционално свързан с него“, започна Алегри.

Милан и Рома започнаха преговори за размяна на нападатели
Милан и Рома започнаха преговори за размяна на нападатели

Наставникът на Милан коментира и състоянието на играчите си и противника. "Яшари е силен играч с голяма перспектива. Тази сутрин се контузи, имаше сблъсък с Хименес и няма да бъде на разположение в Лече. Все още трябва да реша кой ще играе в защита. В момента Санти Хименес е единственият ни нападател, той е отличен играч. План Б? Ще измислим нещо. В Лече винаги е трудно, те имат голям ентусиазъм. Ди Франческо им дава страхотна организация, имат бързи играчи. Ако тичаме колкото тях, техническите ни качества трябва да изпъкнат“.

Накрая Алегри се спря и на проблемите на отбора в защита. "Трябва да работим и да създадем повече концентрация в защитната фаза. Надяваме се да отидем в Лече и да не допуснем гол, но не можем да премахнем този недостатък за седмица или месец. Сигурен съм обаче, че ще решим проблема. Още в Пърт, срещу отбор с обективни лимити, допуснахме 3-4 ситуации, трябва да работим върху това. Срещу Кремонезе обаче се справихме много добре с превантивното покриване: Менян не направи нито едно спасяване, но сгрешихме при ситуациите за двата гола, които дойдоха след хубави центрирания".

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Тотнъм предложи на РБ Лайпциг това, което германският клуб иска за Симонс

Тотнъм предложи на РБ Лайпциг това, което германският клуб иска за Симонс

  • 28 авг 2025 | 15:45
  • 3113
  • 0
Дортмунд продължава със селекцията и взима португалeц, наказал през миналия сезон Барселона и Реал

Дортмунд продължава със селекцията и взима португалeц, наказал през миналия сезон Барселона и Реал

  • 28 авг 2025 | 15:17
  • 1724
  • 0
Милан също е отправил запитване за Аканжи

Милан също е отправил запитване за Аканжи

  • 28 авг 2025 | 14:45
  • 2047
  • 0
Бившият директор на ЦСКА Джарета - за Пафос, Шампионската лига, футбола в Кипър и тайната за добра селекция

Бившият директор на ЦСКА Джарета - за Пафос, Шампионската лига, футбола в Кипър и тайната за добра селекция

  • 28 авг 2025 | 14:04
  • 3561
  • 0
Историческа промяна, свързана с финала в Шампионската лига

Историческа промяна, свързана с финала в Шампионската лига

  • 28 авг 2025 | 13:02
  • 7423
  • 2
Милан и Челси се разбраха за Нкунку

Милан и Челси се разбраха за Нкунку

  • 28 авг 2025 | 12:39
  • 7975
  • 6
Виж всички

Водещи Новини

Най-скъпата грешка на ЦСКА

Най-скъпата грешка на ЦСКА

  • 28 авг 2025 | 09:52
  • 46822
  • 156
ЦСКА привлича ляв бек от родния клуб на Меси

ЦСКА привлича ляв бек от родния клуб на Меси

  • 28 авг 2025 | 09:31
  • 27457
  • 50
Левски търси чудото в Нидерландия

Левски търси чудото в Нидерландия

  • 28 авг 2025 | 06:30
  • 22058
  • 144
Този сезон ще може да гледате Champions TV на живо в Sportal.bg

Този сезон ще може да гледате Champions TV на живо в Sportal.bg

  • 28 авг 2025 | 08:01
  • 9052
  • 5
Лудогорец трябва да се хвърли на сто процента, ако иска да влезе в основната фаза на Лига Европа

Лудогорец трябва да се хвърли на сто процента, ако иска да влезе в основната фаза на Лига Европа

  • 28 авг 2025 | 07:05
  • 11218
  • 29
В очакване на жребия за Шампионската лига

В очакване на жребия за Шампионската лига

  • 28 авг 2025 | 07:55
  • 17027
  • 12